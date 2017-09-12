26 سباقاً في روزنامة موسم «دبي البحري»

دبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برنامج وروزنامة السباقات البحرية في موسم 2017-2018 والذي ينظمه النادي بداية من يوم السبت المقبل، ومن المقرر أن تستمر السباقات حتى مايو المقبل موعد الختام بسباق القفال 28 للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، وتتضمن الروزنامة 26 سباقاً.

وتوجه أحمد سعيد بن مسحار المهيري، رئيس مجلس إدارة النادي، بالشكر والامتنان والتقدير إلى القيادة الرشيدة والتي لم تبخل بتقديم الدعم اللازم وتسخير كل الإمكانيات من أجل إسعاد شعب الإمارات وتوفير أفضل الظروف للإبداع، مبيناً أن الرياضات البحرية بصفة عامة، وسباقات السفن والقوارب الشراعية، تحظى باهتمام خاص والذي كان وراء استمرار إحياء الموروث الحضاري الذي ارتبط بماضي الآباء والأجداد.

وأشاد ابن مسحار بالمتابعة الكبيرة التي تجدها مختلف الأنشطة والفعاليات والمساندة الكبيرة التي يتلقاها مجلس الإدارة من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي، والذي ظل يوجه دائماً بإنجاح كل الفعاليات ومواصلة مسيرة التميز الناجحة للنادي.

وقال: الموسم سوف يواكب أهداف القيادة الرشيدة دعماً للمبادرتين 2017 (عام الخير) و2018 (عام زايد)، حيث ستشهد الفترة المقبلة عدداً من الفعاليات، سواءً عبر النادي أو على مختلف الصعد في الإمارات وخارجها، احتفاءً بالمغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - وقيمه التي جسّدها طوال سنوات حياته.

وكشف محمد عبدالله حارب، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للنادي، أن البرنامج يمتد تسعة أشهر متواصلة ستكون عامرة بالأنشطة والفعاليات التي تعود على جميع شرائح المجتمع في دبي بالكثير من الجوانب الإيجابية القيمة والفائدة. وقال: الموسم يحمل الكثير من المستجدات، لا سيما استضافة دبي وللمرة الأولى لفعاليات بطولة العالم للدراجات المائية تحت مظلة الاتحاد الدولي للرياضات البحرية -يو أي أم- وبإشراف مؤسسة -اتش 2 أو- التي ستقام في نوفمبر، إلى جانب الكايت ومسابقة صيد الأسماك ومنافسات بطل الإمارات للشراع الحديث (جولتين) والتي تعود بقوة ومن جديد إلى أنشطة النادي، في إطار اهتمام النادي بتطوير وتوفير جميع الفرص لمختلف شرائح المجتمع.