«الفلاي بورد» يدشن سباقات «أبوظبي البحري»

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي، ينطلق بعد غدٍ الموسم المحلي للنادي البحري الجديد، مع تحدي استعراض «الفلاي بورد» على الدراجات المائية على مياه كاسر الأمواج. ويمتد الموسم المحلي حتى أبريل المقبل، حيث يعتزم النادي تنظيم أكثر من ثلاثين حدثاً بحرياً محلياً وعالمياً خلال هذه الفترة ومع انضمام رياضات للمرة الأولى إلى سلسلة الأحداث التي ينظمها النادي ويقوم بالإشراف عليها.

وتأتي منافسات الفلاي بورد لكي تنظم للمرة الأولى في أبوظبي، بالإضافة إلى وضعها في إطار تنافسي يسعى من خلاله المشاركون إلى تحقيق الاستعراض الأفضل عبر مدة زمنية تتاح لكل متسابق.

من ناحيته، أكد سالم الرميثي، مدير عام النادي، أن إقامة منافسات الاستعراض في هذه الفترة تأتي لكي تكون نقطة انطلاقة قوية للموسم الجديد وبداية مبكرة في سبتمبر، خاصة أن حالة الجو قد بدأت تميل إلى الاعتدال بعض الشيء.

وقال: منافسات الفلاي بورد ستشكل فاصلاً من المتعة والتحدي، وستجذب الجماهير، وأضاف: سيكون أمامنا موسم طويل ومميز عبر البطولات والأحداث التي سينظمها النادي، مشيراً إلى أن النادي حرص على أن يكون هناك إطار قانوني لتحدي الفلاي بورد، وساهمنا في ذلك باستحداث هذه البطولة والتي ستقدم للشباب وعشاق هذه الفئة فرصة كبيرة من أجل تقديم أفضل ما لديهم، ولكن بالأسلوب المقنن في إطار تنافسي واحترافي، مشيراً إلى جاهزية موقع المنافسة.