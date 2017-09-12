محمد آل خليفة: «كونجرس البارالمبية» عزز ثقة العالم بأبوظبي

أسامة أحمد (دبي)

وصف الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، رئيس الاتحاد البحريني لذوي الإعاقة، اجتماع الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الدولية الذي اختتمت فعالياته بأبوظبي بالتاريخي، مشيراً إلى أنه مفخرة للعرب والخليج.

وقال: تميز «كونجرس» العاصمة الإماراتية عزز ثقة العالم في أبوظبي، وأن وجود ممثلي 167 دولة في الحدث شهادة تميز لهذه الاستضافة الناجحة التي شهدت قرارات تاريخية سيكون لها المرود الإيجابي على الألعاب «البارالمبية» في العالم، بعد أن قدمت أبوظبي نسخة متميزة لن تبارح ذاكرة كل من شهد هذه التظاهرة العالمية وشارك في فعاليات المؤتمر الدولي و«الكونجرس» والجمعية العمومية، بعد أن قادت الإمارات الحدث إلى آفاق النجاح الذي أسعد كل عربي وخليجي.

وأشار إلى أن تعزيز هذه الثقة لم يأت من فراغ، وإنما كان ثمرة اهتمام القيادة الرشيدة بالإمارات برياضة «أصحاب الهمم» التي تبوأت مكانة مرموقة في الخريطة العالمية، مبيناً أنها تعد بكل المقاييس أكبر المكاسب بعد الحضور الكبير والقرارات التاريخية التي شهدها «كونجرس أبوظبي».

وقال: ثقة المجتمع «البارالمبي» في الأولمبياد الخاص الإماراتي عزز أيضاً مكانته في الخريطة العالمية، وخصوصاً أنه يسير بخطوات ثابتة إلى الأمام برئاسة محمد محمد فاضل الهاملي من أجل بلوغ الأهداف المنشودة والتي ستنعكس إيجاباً على «الألعاب البارالمبية» في الخليج بصفة عامة، وخصوصاً في ظل الاهتمام الكبير الذي ظلت تحظى به، مما أهلها لقطف ثمار هذا الاهتمام بحصد نتائج إيجابية في المحافل القارية والدولية.