الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقاً متعمقاً بشأن اندماج «سيمنز ألستوم»

بروكسل (د ب أ)

فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقاً متعمقاً أمس الأول، في عملية اندماج مقترحة بين شركة سيمنز الألمانية للإلكترونيات وشركة ألستوم الفرنسية للسكك الحديدية بسبب مخاوف تتعلق بالمنافسة.

ووقعت سيمنز وألستوم اتفاقاً لدمج عملياتهما الخاصة بالسكك الحديدية في مارس، بهدف أن يكونا أكثر مرونة أمام المنافسة المتنامية من الصين.

وقالت المفوضية الأوروبية إنها تشعر بالقلق من أن الاندماج قد يقلل من المنافسة في توريد أنظمة الإشارات والقطارات، بما في ذلك القطارات فائقة السرعة والمسافات الطويلة وقطارات الأقاليم والمترو والترام.

وقالت مفوضة شؤون المنافسة مارجريت فيستاجر: ستفحص المفوضية ما إذا كانت الصفقة «ستحرم مشغلي السكك الحديدية الأوروبيين من اختيار الموردين والمنتجات المبتكرة، وستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ما قد يلحق الضرر في نهاية المطاف بملايين الأوروبيين الذين يستخدمون وسائل النقل عبر السكك الحديدية كل يوم للعمل أو الترفيه».

ولدى المفوضية حتى يوم 21 نوفمبر حتى تتخذ قراراً بشأن الموافقة على الاتفاق.

ويأتي التحقيق في الوقت الذي من المقرر أن يصوت فيه مساهمو ألستوم على الاندماج يوم الثلاثاء القادم في باريس.