الطنيجي: اهتمام عالمي باستضافة «الكلاسيكية»

رأس الخيمة (الاتحاد)

تابع وفد اللجنة المنظمة لسباق رأس الخيمة للسيارات الكلاسيكية، الذي تستضيفه الإمارة العام المقبل، حملات الترويج للسباق بعرض الترتيبات المرتبطة باستضافة الحدث، إلى جانب خطة استضافة بطولة الجولف للمحترفين والهواة في رأس الخيمة، وذلك في مؤتمر صحفي في إيطاليا على هامش حضور سباق السيارات الكلاسيكية للاستفادة من التجربة الإيطالية في تنظيم مثل هذه السباقات، بحضور المشاركين في السباق ولجنة التحكيم.

وأشار عبدالرحمن عبدالله بن جمعة الطنيجي، الرئيس التنفيذي لشركة فالكون لتنظيم الفعاليات في رأس الخيمة، إلى أن الإمارة تتمتع ببيئة مثالية لاستقطاب أبرز الفعاليات العالمية بما يعزز مكانتها كوجهة سياحية مرموقة ومركز كبير لجذب الأنشطة الرياضية المختلفة على غرار الفترة الماضية التي شهدت الكثير من الأحداث الرياضية التي حظيت بالتقدير والاهتمام والمتابعة، إثر النجاحات الكبيرة التي تحققت على مستوى التنظيم والاستضافة.

وأشار عبدالرحمن بن جمعة خلال المؤتمر الصحفي إلى الدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، للحدثين المرتقبين وتقديم الدعم والرعاية لدعم نجاحهما التنظيمي، خصوصاً أن البنية التحتية القوية في رأس الخيمة ترشحها لتحقيق أفضل معدلات النجاح التنظيمي لجميع الفعاليات الرياضية بعدما تم اختيار الإمارة لاستضافة سباق السيارات الكلاسيكية العالمي وبطولة الجولف للهواة والمحترفين للمرة الأولى خارج إيطاليا.

وأضاف: نفخر بأننا نستلهم فكرنا وخططنا من القيادة الرشيدة التي تشجع على الابتكار والإبداع في المجالات كافة، كما أنها تؤمن بأهمية دعم الفعاليات والمعارض التي من شأنها أن تساهم في جذب أنظار العالم للإمارات.

وأشار الطنيجي إلى جاهزية رأس الخيمة للترحيب واستقبال المشاركين في السباق والبطولة، والذين سيتوافدون إلى الإمارة من دولٍ عالمية مثل إيطاليا والنمسا وسويسرا وفرنسا والمملكة المتحدة وبقية الدول الأوروبية التي أبدت اهتمامها بالبطولتين والاستفسار عن الشروط الخاصة بالمشاركة، وهو ما يعني الرغبة الكبيرة في المشاركة.