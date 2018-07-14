الذهب والفضة يهبطان لأدنى مستوياتهما في 7 أشهر

نيويورك ولندن (رويترز)

هبطت أسعار الذهب والفضة إلى أدنى مستوياتها في سبعة أشهر أمس الأول، مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من مشتريات للاستثمار الآمن، وسط حرب الرسوم الجمركية الجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وانحسر الطلب على المعادن النفيسة أيضاً، بفعل توقعات بزيادات في أسعار الفائدة الأميركية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1240.66 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول في سوق نيويورك بعد هبوط في وقت سابق إلى 1236.58 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ الثاني عشر من ديسمبر.

وانخفضت العقود الأميركية للذهب 0.4% لتبلغ عند التسوية 1241.20 دولار للأوقية.

وأسعار الذهب منخفضة حوالي 9% عن مستوياتها في منتصف أبريل. وينهي المعدن الأصفر الأسبوع على هبوط قدره 1%.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 15.79 دولار للأوقية بعد أن لامست في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى منذ الثالث عشر من ديسمبر عند 15.67 دولار. وينهي المعدن الأبيض الأسبوع على خسارة قدرها 1.3%.

وهبط البلاتين 1.8% إلى 823.90 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 1.5% إلى 934.80 دولار للأوقية.