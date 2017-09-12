معسكر صربي يجهز سلة النصر للموسم الجديد

دبي (الاتحاد)
غادرت بعثة الفريق الأول لكرة السلة بنادي النصر أمس، متوجهة إلى صربيا للانخراط في معسكر مغلق استعداداً لانطلاق الموسم الجديد، حيث من المقرر أن ينطلق المعسكر الخارجي اليوم ويستمر حتى 25 سبتمبر الجاري.
يرأس البعثة عادل سيف وهمام كركوكلي مدرباً، وحسام الوكيل مساعداً للمدير الفني، بالإضافة إلى 17 لاعباً وهم محمد عباس، محمد مبارك، حمد عاشور، سعيد البلوشي، راشد سالم، أحمد شعبان، حمد البلوشي، إبراهيم عبيد، عبدالله المرزوقي، محمد الحكيم، حسن حسين، فيصل محمد، سعود يوسف، خميس عبدالله، خليفة فارس، عمر حيدر، ومطر الكعبي.
|
|
من ناحية أخرى، أجرت بعثة النصر لكرة اليد تعديلاً على المعسكر الخارجي، حيث نقلت المعسكر من البوسنة إلى المجر، على أن يتم تنفيذ نفس البرنامج خلال فترة المعسكر الذي يستمر حتى 18 سبتمبر الجاري ويتخلله عدد من المباريات الودية.