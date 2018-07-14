فرانكفورت (د ب أ)

استدعت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران أمس، تسع طائرات قامت بتأجيرها إلى شركة «لاوداموشان»، بعد يوم من حصول شركة «ريان أير» الضوء الأخضر من قبل سلطات المنافسة في الاتحاد الأوروبي للاستحواذ على شركة الطيران النمساوية.

وتبريراً للخطوة، قالت لوفتهانزا وهي أكبر شركة للخطوط الجوية في أوروبا، من حيث عدد الركاب، إن لاوداموشان «فشلت مراراً في تقديم المبالغ المتفق عليها»، مشيرًا إلى أن عملية الاستدعاء لم تبدأ بعد، وتشكل الطائرات التسع ما يقرب من نصف أسطول شركة «لاوداموشان»، وهي الفرع السابق لشركة «إير برلين» التي كانت تعرف باسم «نيكي».

وقالت لوفتهانزا التي أرادت شراء نيكي من إير برلين لكنها انسحبت من المناقصة في ديسمبر من العام الماضي إنها قد تستفيد من تلك الطائرات في شركتها للطيران منخفض التكاليف «يورو وينجز».

وفي حديثه لوكالة الأنباء النمساوية (أيه بي أيه)، أصر الرئيس التنفيذي لشركة «لاوداموشان» أندرياس جروبر على أنه دفع جميع فواتير الشركة المتعلقة بالطائرات. وقال جروبر، إن المبالغ المستحقة لشهر يوليو قد استوفيت في نهاية يونيو، وأن جميع الطائرات التسع كانت تستخدم بالكامل.