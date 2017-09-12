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انضمتا إلى قائمة المتحدثين في المؤتمر الدولي لرياضة المرأة

زهرة وريم تستعرضان تجربتي «الجليد» و«ديزني»
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تاريخ النشر: الأربعاء 13 سبتمبر 2017

أبوظبي (الاتحاد)

تنضم ريم مازق، مدير أول الحياة الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة والت ديزني، والإماراتية زهرة لاري نجمة التزلج العالمية على الجليد، إلى قائمة المتحدثين في حلقات النقاش في النسخة الرابعة للمؤتمر الدولي لرياضة المرأة، المقرر عقدها يومي 6 و7 نوفمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

ويركز المؤتمر في نسخته الرابعة على «إلهام الأجيال»، الذي ستتم مناقشته من خلال محاضرتين رئيسيتين، حيث تلقي المحاضرة الافتتاحية سمو الأميرة هيا بنت الحسين، بالإضافة إلى ست حلقات نقاش ومجموعة من ورش العمل، ويضم المؤتمر سوقاً يتضمن معارض يقيمها رعاة المؤتمر ومجموعة من المؤسسات الرياضية، بالإضافة إلى مساحات للتعارف بين المشاركين في المؤتمر.

ويتمتع المؤتمر الذي تنظمه أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بمكانة مرموقة عالمياً، باعتباره منصة تعنى بمعالجة القضايا ذات الصلة بقطاع الرياضة النسائية، بالإضافة إلى توفير فرصة فريدة للتعارف بين المهنيين في عالم الرياضة والأعمال.

ويهدف المؤتمر كذلك إلى تعزيز رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» في جعل الرياضة عنصراً أساسياً من الحياة اليومية للسيدة الإماراتية.

وتنضم مازق إلى مجموعة من رواد قطاع الرياضة والأكاديميين والطلبة والضيوف المتميزين في المؤتمر، لإدارة ورشة عمل تقدم رؤى حول التزام شركة والت ديزني إلهام العائلات باتباع سلوكيات صحية على المدى البعيد، وذلك من خلال العلاقة الخاصة التي تربط الأطفال والعائلات بديزني وقصصها وشخصياتها. ... المزيد
     
 

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