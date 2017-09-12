«التنظيمية» تدرس تأجيل بطولات المنتخبات 2017

أسامة أحمد (دبي)

تدرس اللجنة التنظيمية للكرة الطائرة تأجيل جميع بطولات المنتخبات المدرجة لعام 2017، حيث بعثت اللجنة مقترح التأجيل الذي أصبح أمراً واقعاً إلى جميع الاتحادات الخليجية من أجل اعتماد القرار في اجتماع اللجنة التي ستعقده خلال أيام بعد وصول رد الاتحادات الخاص بالمقترح.

وأوضح عبد العزيز السلمان نائب رئيس الاتحاد عضو اللجنة التنظيمية، أن اللجنة في انتظار رد الاتحادات، بعد أن قدمت مقترحاً بتأجيل جميع البطولات ومخاطبة الاتحادات المختلفة.

وأشار إلى أن اللجنة أجلت النسخة السادسة لمنتخبات الناشئين التي كان من المقرر إقامتها يوم الأحد الماضي بقطر إلى أجل غير مسمى، فيما تضم أبرز روزنامة بطولات المنتخبات لعام 2017 بطولة منتخبات الرجال التي تقام بالبحرين 12 أكتوبر المقبل.

من ناحية أخرى، ترأست الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم عضو مجلس إدارة الاتحاد مساء أمس الأول بمقر الاتحاد اجتماع لجنة المنتخبات بعد تشكيلها الجديد حيث اطلعت اللجنة على التقارير الخاصة بمشاركة منتخب الناشئين في البطولة العربية الأخيرة التي أقيمت بالأردن ومنتخب الرجال تحت 23 سنة في البطولة العالمية للجامعات التي أقيمت بالصين تايبيه.

وشددت اللجنة على استمرار المنتخبات الوطنية المختلفة في التجمعات والعمل على مضاعفة الجهد خلال المرحلة المقبلة التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية من أجل تدارك سلبيات المشاركة في البطولتين العربية والجامعات حتى تحقق المنتخبات المختلفة الطموحات المطلوبة.

وستعقد اللجنة اجتماعاً قريباً تناقش خلاله التقارير الخاصة ببرامج الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية المختلفة من أجل أن تحقق التحضيرات الأهداف المنشودة وبالتالي الوصول إلى منتخبات قادرة على رسم صورة طيبة عن الطائرة الإماراتية على الصعد كافة.

وكانت تجربة بطولة مواليد 2000 إلى 2003 التي نظمتها لجنة المنتخبات في الموسم الماضي قد حققت النجاح المنشود، وخصوصا أن القاعدة الصحيحة هي أساس النجاح، والتي ستفرز مواهب تكون رافداً للمنتخب الأول والذي سيقطف الثمار في المستقبل القريب.

وتسعى لجنة المنتخبات من تنظيم منتخبات المناطق من أجل صقل مواهب اللاعبين الذين تم اختيارهم في المرحلة الماضية وفق النهج المرسوم من الأجهزة الفنية المختلفة من أجل تحديد النواقص المهارية ورفع تقارير إلى الأندية لتحسين مهارات اللاعبين إلى الأفضل حتى ترسم منتخبات المراحل السنية صورة جيدة في المرحلة المقبلة من أجل ينعكس ذلك إيجاباً على جميع المنتخبات، وخصوصا أن منتخبات المناطق تعتبر بكل المقاييس مكسباً لمنتخبات المراحل السنية المختلفة والمنتخب الأول.