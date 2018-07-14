أميركا ترفع حظراً تجارياً على «زد تي إي» بعد إتمام عملية التسوية

واشنطن (د ب أ)

رفعت الولايات المتحدة أمس، حظراً على شركة «زد تي إي» الصينية للاتصالات السلكية واللاسلكية، بعد أن قامت بإيداع 400 مليون دولار في بنك أميركي كشريحة أخيرة لعقوبة تتعلق بمبيعات غير قانونية للمعدات إلى إيران وكوريا الشمالية.

وكانت العقوبة جزءاً من تسوية تم التوصل إليها في يونيو بين الشركة والولايات المتحدة، بعد أن تم منعها من استيراد التكنولوجيا الأميركية بسبب شحن معدات إلى هذين البلدين، في انتهاك للعقوبات الأميركية.

وقالت وزارة التجارة الأميركية في بيان صحفي، إنه تم إيداع مبلغ 400 مليون دولار في حساب مشروط. وقالت الوزارة إنه يأتي بعد دفع مبلغ مليار دولار كغرامة إلى وزارة الخزانة الأميركية الشهر الماضي.

وسيسمح رفع الحظر عن ثاني أكبر شركة صينية لمعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية باستئناف نشاطها مع الشركات الأميركية.