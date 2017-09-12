لوس أنجلوس «جراند سلام» للجو جيتسو تستقطب الأبطال

أمين الدوبلي (أبوظبي)

تستضيف قاعة توم برادلي في «كونفينشال سنتر» بمدينة لوس أنجلوس الأميركية يومي 23 و24 الشهر الجاري وللعام الثالث على التوالي، الجولة الثانية من النسخة الثالثة لجولات أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو، وحددت اللجنة المنظمة 19 الجاري لإغلاق باب التسجيل وسط إقبال كبير من اللاعبين واللاعبات من مختلف دول العالم لخوض التحدي في هذه الجولة.

واكتسبت النسخة الثالثة قيمة كبيرة بعد النجاحات التي حققتها النسختان السابقتان في مسابقات المحترفين على المستوى العالمي، وأصبحت واحدة من أهم البطولات التي يحرص أبطال العالم والمصنفون على المشاركة فيها على ضوء جوائزها المالية الكبيرة وغير المسبوقة، وتنظيمها الاحترافي المميز في عدد من أهم مدن العالم بمختلف القارات.

ويبلغ إجمالي عدد جوائز النسخة الثالثة بمختلف جولاتها في طوكيو ولوس أنجلوس وريو دي جانيرو وأبوظبي ولندن أكثر من 700 ألف دولار أميركي لأصحاب المراكز الأولى في كل حزام، فيما تبلغ قيمة جوائز الجولة الثانية من النسخة الثالثة وحدها والتي ستستضيفها لوس أنجلوس 125 ألف دولار.

وأكد طارق البحري مدير الجولات أن الأيام الأخيرة شهدت إقبالا كبيرا من النجوم العالميين اللامعين من أصحاب الحزام الأسود على التسجيل ومنهم أليكسيس ألدوسين، ورودني جونيور، وجواو كارلوس كوراكاو، ولوكاس بينهيرو، ووجوزيه ليما، ووجورج ناكامورا وكلهم في وزن 56 كجم، مشيراً إلى أن المصنفين نوبو ياجاي، وهياجو جورج قاما سجلا في وزن 62 كجم، وكذلك أليكسندر فييرا، وماريو سيلفا، وتياجو ليموس، وبرونو كارفالهو، والشقيقان برين وكيفين ميهاتشا، وفيكتور موراييس قد قاموا بالتسجيل أيضا للمشاركة في نزالات الحزام الأسود لوزن 69 كجم.