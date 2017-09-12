جائزة «أم الإمارات» للتميز.. ترشيح 3 فارسات لـ «نساء المستقبل» في الرياضة بالمملكة المتحدة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن أمس الأول، عن أسماء 3 فارسات تم ترشيحن لجائزة مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، راعي الجائزة التقديرية لنساء المستقبل المتميزات في الرياضة في المملكة المتحدة، التي تحمل اسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للتميز.

ويقام المهرجان تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الرئاسة، وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات».

ويعد المهرجان واحداً من أكثر المحطات التي تحظى بالاحترام في العالم، وقد رعى جائزة المرأة في المستقبل الرياضي في العام الماضي.

ويشارك ريتشارد مولن بطل الفرسان في الإمارات وسفير المهرجان في لجنة التحكيم، وتم اختيار الفارسات اللواتي تم اعتمادهن من قبل منظمة سباقات الخيول العربية الأصيلة ومؤسسة الفرسان الهواة في المملكة المتحدة، تقديراً للإنجازات التي حققنها في سباقات هذا العام بعد أن استوفين معايير الدخول، تحت سن الـ35 مع الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة.