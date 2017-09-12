الخطيب يترشح لرئاسة الأهلـي

القاهرة (رويترز)

أعلن محمود الخطيب، أحد أبرز أيقونات الأهلي المصري عبر تاريخه، ترشحه لرئاسة النادي في الانتخابات التي ستعقد في وقت لاحق هذا العام.

وقال الخطيب في بيان نشرته وسائل إعلام محلية: تكليفاً من أعضاء وعشاق نادينا العريق الأهلي.. واحتراماً وتقديراً لمخاوف أعضاء النادي المشروعة على قيم ومبادئ وتقاليد «الأهلي» الراسخة المتوارثة.. ونزولاً على رغبة عامة للأهلاوية.. وحسماً لأية جدل.. قررت وزملاء لي الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الأهلي في الانتخابات التي باتت إلزامية بحكم القانون، والمقرر الانتهاء منها قبل الثلاثين من نوفمبر القادم. الأمر لله أولاً.. ولأعضاء النادي ثانياً.. بأن يتولى الأصلح إدارة نادينا الأهلي.

ويعكف الخطيب على تشكيل قائمة قوية يخوض بها غمار الانتخابات، حيث ينافسه محمود طاهر رئيس النادي الحالي، والذي لم تتضح معالم قائمته وإن كان من المحتمل أن تضم معظم العناصر الموجودة بالمجلس الحالي، قبل حل المجلس بحكم لمحكمة الإدارة العليا، وتشكيل لجنة لإدارة النادي.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت جدلاً واسعاً حول ترشح بيبو الكرة المصرية لرئاسة الأهلي «نادي القرن الأفريقي»، في ظل ما تردد عن بنود حاول المجلس الحالي إدراجها ضمن بنود اللائحة المعروضة على الجمعية العمومية في اجتماعها الأخير، بتاريخ 25 و26 أغسطس الماضي، وهو الاجتماع الذي أقر اللائحة الخاصة بالنادي قبل الصدام مع اللجنة الأولمبية المصرية، التي رفضت إقامة الجمعية العمومية على يومين، وطالبت بعدم اعتماد لائحة النادي والاعتماد على اللائحة الاسترشادية. وتضم مسيرة الخطيب كلاعب، التي امتدت من 1972 إلى 1988، أهدافا لا تنسى وألقابا محلية وقارية مع الأهلي ومنتخب مصر.