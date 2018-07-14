«دائرة الأراضي» تتعاون مع «دبي للعقارات» لدعم القطاع العقاري

دبي (الاتحاد)

أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، شراكة استراتيجية مع «دبي للعقارات»، العضو في دبي القابضة، بهدف دعم تطوير القطاع العقاري في دبي.

وقع الشراكة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام الدائرة، ورائد النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للعقارات، وبموجب الشراكة الجديدة، تقدم الشركة الدعم لبعض المبادرات والمشاريع الاستراتيجية للدائرة.

وقال سلطان بطي بن مجرن في بيان أمس: «إننا نسعى جاهدين إلى استقطاب المزيد من الشركاء لتقديم الدعم اللازم لمشاريعنا ومبادراتنا الهادفة إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع العقاري، ومنها على سبيل المثال مشروع (التصرف العقاري الذاتي)، والذي نوفر من خلاله أول سوق رقمي للعقارات في دبي، يتيح للمستثمر اتخاذ قرارات الاستثمار العقاري عبر مجموعة متكاملة من الإجراءات الرقمية، ومن دون الحاجة إلى المستندات الورقية وشركات الوساطة، بهدف الإسهام في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للاستثمار العقاري».