«صيف الشارقة» يدعم اقتصاد الإمارة

الشارقة (وام)

أكد خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أن مهرجان صيف الشارقة الذي انطلق في 11 يوليو الجاري ويستمر حتى 31 من أغسطس المقبل، يعزز الحركة الاقتصادية في الإمارة من خلال النشاط الذي تشهده أسواقها والفعاليات المقامة، مشيراً إلى أن العروض الترويجية المتنوعة والفعاليات الترفيهية تجعل الشارقة وجهة رئيسة للعديد من الزوار والمقيمين والمتسوقين مما يرفع نسبة إشغال الفنادق ومبيعات قطاع التجزئة.

وقال إن، في تصريحات لـ«وام»: تنظيم مهرجان صيف الشارقة، جاء بعد النجاح الكبير التي لاقته حملات صيف الشارقة التي تم تنظيمها خلال السنوات الماضية، وفي إطار سعي الهيئة الدائم لتعزيز قطاع السياحة في الإمارة بما يتوافق مع محاور «رؤية الشارقة السياحية 2021» الهادفة إلى زيادة التدفقات السياحية إلى الشارقة لتصل إلى 10 ملايين زائر، مؤكداً أن الحدث سيعزز من حضور إمارة الشارقة كوجهة رائدة مثالية للسياحة العائلية ومحطة جذب للقاطنين والزوار والسياح من جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن مهرجان صيف الشارقة هو مواصلة لنهج التطوير والارتقاء بالسياحة العائلية، ترجمةً للرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في جعل الشارقة الوجهة العائلية المثلى، كما يسعى من خلال فعالياته إلى تعزيز جهود الهيئة الحثيثة لدعم والارتقاء بالقطاع السياحي في الإمارة؛ إذ يوفر تجربة سياحية متكاملة للمقيمين والزوار عبر دعم وحث الأعمال التجارية والسياحية لجميع الفئات المعنية في القطاع، كما يسلط الضوء على المشاريع الترفيهية والسياحية والعائلية في إطار التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، سعياً وراء تعزيز سمعة الشارقة على خريطة الوجهات السياحية الرائدة عبر احتضانه لحزمة من العروض والفعاليات الترفيهية والفنية والثقافية التي تناسب جميع أفراد العائلة من جميع الأعمار.

وأوضح أن الهيئة حرصت - من خلال الدورة الأولى للمهرجان ووضع برنامج متكامل يشمل تقديم مجموعة واسعة من العروض الحصرية من ضمنها تخفيضات كبرى في العديد من مراكز التسوق، بالإضافة إلى فرصة الاستفادة من عروض ترويجية في أسواق الإمارة والعديد من الفعاليات العائلية الترفيهية والثقافية الباهرة وبهذه الخطوة النوعية - على تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة وتنويع المصادر الترفيهية مما يسهم في جذب السياح والزوار من مختلف المناطق في الدولة، حيث تؤمن بأن نجاح هذا المهرجان سيكون انطلاقة قوية ليكون سنوياً.

وأكد المدفع أن القطاع الخاص في الإمارة يلعب دوراً محورياً في إنجاح المهرجان، خاصة أن المؤسسات الخاصة المشاركة والداعمة للمهرجان عديدة ومتنوعة وتعمل في مجالات تجارة التجزئة والطيران والفنادق والترفيه وغيرها، معرباً عن سعادته بالتعاون مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص لما لها من مساهمات فعالة في دعم المهرجان بنسخته الأولى عبر إنعاش الأسواق التجارية وتنشيط عجلة الازدهار في الإمارة.

وأضاف أن القطاع الخاص هو لاعب رئيس في تعزيز القطاع السياحي وتحقيق التنمية الاقتصادية في الإمارة، وعلى ثقة بأن مستقبل السياحة الداخلية في الإمارة مرتبط بالقطاع الخاص الذي يسهم بشكل كبير في تحقيق توجه الهيئة بتعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للسياحة العائلية، إضافة إلى تنويع المصادر الترفيهية التي تسهم في جذب السياح والزوار من مختلف المناطق في الدولة.