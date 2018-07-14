«صيف الشارقة» يدعم اقتصاد الإمارة

الشارقة (وام)
أكد خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أن مهرجان صيف الشارقة الذي انطلق في 11 يوليو الجاري ويستمر حتى 31 من أغسطس المقبل، يعزز الحركة الاقتصادية في الإمارة من خلال النشاط الذي تشهده أسواقها والفعاليات المقامة، مشيراً إلى أن العروض الترويجية المتنوعة والفعاليات الترفيهية تجعل الشارقة وجهة رئيسة للعديد من الزوار والمقيمين والمتسوقين مما يرفع نسبة إشغال الفنادق ومبيعات قطاع التجزئة.
وقال إن، في تصريحات لـ«وام»: تنظيم مهرجان صيف الشارقة، جاء بعد النجاح الكبير التي لاقته حملات صيف الشارقة التي تم تنظيمها خلال السنوات الماضية، وفي إطار سعي الهيئة الدائم لتعزيز قطاع السياحة في الإمارة بما يتوافق مع محاور «رؤية الشارقة السياحية 2021» الهادفة إلى زيادة التدفقات السياحية إلى الشارقة لتصل إلى 10 ملايين زائر، مؤكداً أن الحدث سيعزز من حضور إمارة الشارقة كوجهة رائدة مثالية للسياحة العائلية ومحطة جذب للقاطنين والزوار والسياح من جميع أنحاء العالم.
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وأوضح أن الهيئة حرصت - من خلال الدورة الأولى للمهرجان ووضع برنامج متكامل يشمل تقديم مجموعة واسعة من العروض الحصرية من ضمنها تخفيضات كبرى في العديد من مراكز التسوق، بالإضافة إلى فرصة الاستفادة من عروض ترويجية في أسواق الإمارة والعديد من الفعاليات العائلية الترفيهية والثقافية الباهرة وبهذه الخطوة النوعية - على تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة وتنويع المصادر الترفيهية مما يسهم في جذب السياح والزوار من مختلف المناطق في الدولة، حيث تؤمن بأن نجاح هذا المهرجان سيكون انطلاقة قوية ليكون سنوياً.
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وأضاف أن القطاع الخاص هو لاعب رئيس في تعزيز القطاع السياحي وتحقيق التنمية الاقتصادية في الإمارة، وعلى ثقة بأن مستقبل السياحة الداخلية في الإمارة مرتبط بالقطاع الخاص الذي يسهم بشكل كبير في تحقيق توجه الهيئة بتعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للسياحة العائلية، إضافة إلى تنويع المصادر الترفيهية التي تسهم في جذب السياح والزوار من مختلف المناطق في الدولة.