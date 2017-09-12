«البلومون» يبدأ الحملة السادسة بطموح المنافسة

دبي (الاتحاد)

يبدأ مان سيتي الذي يحل ضيفاً على فينورد الهولندي الليلة، في الجولة الأولى لمجموعات دوري الأبطال حملته القارية السادسة، بحثاً عن المجد الأوروبي، فقد ظهر «البلو مون» في البطولة القارية 6 مرات متتالية، وبلغ نصف النهائي الموسم قبل الماضي، وهي النقطة الأبعد التي بلغها قارياً، إلا أن سقف الطموح يرتفع في النسخة الحالية وصولاً إلى الرغبة في الفوز باللقب. مواجهة الفريق الهولندي ومان سيتي سوف يكون لها خصوصيتها على الرغم من التوقعات النظرية، التي تشير إلى تفوق متوقع للبلو مون، ويبحث مان سيتي في هولندا عن الرسالة المعنوية التي سوف يبعث بها لأندية القارية، في حال حقق فوزاً مقنعاً مشفوعاً بأداء جيد، والتي تقول في مضمونها إنه قادم للمنافسة على اللقب هذه المرة، ومن المعروف أن حمى البداية الجيدة قد يستمر تأثيرها إلى نهاية المشوار.

إدارة مان سيتي تعاقدت مع بيب جوارديولا لكي يأخذ الفريق إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة القارية، خاصة أن مان سيتي نجح في الحصول على لقب الدوري في مناسبتين منذ انتقال ملكيته إلى أبوظبي ليرتفع سقف الطموح لدى الجميع لتحقيق مجد غير مسبوق في تاريخ النادي بالجمع بين لقبي البريميرليج والشامبيونزليج، فقد تخلص الفريق من عقدة فقدان الشخصية في البطولة القارية، واكتسب خبرات كبيرة على مدار السنوات الست الماضية، فضلاً عن امتلاكه عناصر جيدة تتمتع بالمهارة والقدرات الخاصة، مما يعني أنه توفرت له كافة دوافع وعناصر المنافسة على اللقب.

المشاركة الحالية تحمل رقم 6 على التوالي لمان سيتي في دوري الأبطال، وفي آخر 4 نسخ من البطولة القارية بلغ الفريق دور الـ 16 على الأقل، ونجح في الوصول إلى الدور قبل النهائي الموسم قبل الماضي حينما تفوق على باريس سان جيرمان، ويطمح جوارديولا إلى مداواة جراحة الشخصية على المستوى القاري، فقد أخفق في جلب اللقب للبايرن ولم يذهب بعيداً مع سيتي في أول مواسمه، إلا أن الأمور تبدو مختلفة هذه المرة بعد تدعيم الفريق بالعناصر التي تخدم الفكر الهجومي للمدرب الإسباني.

بدورها اهتمت الصحف الإنجليزية بعودة إيدرسون حامي عرين مان سيتي للتدريبات، فقط ظهر مرتدياً واقياً للرأس على طريقة العملاق بيتر تشيك حارس آرسنال الحالي وتشيلسي السابق، والذي يرتدي هذا الواقي منذ ما يقرب من 10 سنوات، إلا أن إيدرسون لن يستمر طويلاً بهذه الصورة، خاصة أن إصابته في الوجه وليس الجمجمة، ولم يتضح ما إذا كان جوارديولا سوف يدفع بحارسه الذي بدأ يتعافى من الإصابة التي لحقت به في قمة مان سيتي مع ليفربول أم لا، وقد شهدت المباراة المشار إليها تدخلاً عنيفاً من ساديو ماني على حامي عرين سيتي مما تسبب في خروجه من الملعب بعد تلقيه علاجاً أولياً في الملعب لمدة قاربت الـ 10 دقائق.

فريق فينوورد يعود للمشاركة في مرحلة المجموعات لدوري الأبطال للمرة الأولى منذ عام 2002، كما أنه توج بلقب الدوري الهولندي الموسم الماضي، وهو الذي لم يفعلها منذ 18 عاماً، ويحتل الفريق قمة الدوري الهولندي في الوقت الراهن بعد فوزه بـ 4 مباريات متتالية في افتتاح الموسم، إلا أنه قد يعاني أمام سيتي نظراً لغياب نجمه وهداف الدوري الهولندي نيكولاي يورجنسن الذي أنهى الموسم الماضي في صدارة الهدافين برصيد 21 هدفاً.