5.73 مليون مسافر عبر مطار الشارقة النصف الأول

الشارقة (الاتحاد)

سجل مطار الشارقة نمواً بنسبة 4.34% في حركة المسافرين خلال النصف الأول من العام الجاري مع ارتفاع عدد مستخدميه إلى أكثر من 5.73 مليون مسافر، مقارنة مع 5.493 مليون مسافر في الفترة نفسها من عام 2017.

وحسب بيان أمس، تعامل مطار الشارقة مع 2.851 مليون مسافر خلال الربع الثاني من العام الجاري بنمو 3.59% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي حيث توزع عدد المسافرين بين 966.4 ألف مسافر في أبريل و937.45 ألف مسافر في مايو و947.2 ألف مسافر في يونيو.

وسجلت حركة الطائرات المنتظمة وغير المنتظمة خلال النصف الأول أكثر من 38.8 ألف حركة جوية بزيادة قدرها 3.83%.

وشهدت حركة المسافرين زيادة كبيرة في النصف الأول من العام الجاري من وإلى عدد من الوجهات الرئيسة مثل الهند وروسيا والسوق الخليجي والسوق الآسيوي نتيجة زيادة التدفق السياحي من هذه الوجهات.

وعلى صعيد حركة الشحن الجوي، سجل مطار الشارقة أكثر من 64.73 ألف طن، فيما حقق حجم الشحن البحري الجوي خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي نمو قياسي بنسبة 19% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: «نجحت إمارة الشارقة في تعزيز مكانتها على خريطة السياحة والتجارة الإقليمية والعالمية، في وقت يلعب فيه مطار الشارقة دوراً محورياً بتعزيز صورة هذه المدينة الرائدة من خلال الارتقاء الدائم بنوعية الخدمات التي يوفرها للمسافرين، لجعل سفرهم عبر المطار رحلة ذات تجربة مميزة».

وذكر أن مستخدمي البوابات الذكية التي يبلغ عددها 16 بوابة متوفرة في صالات المغادرين والقادمين لمبنى المطار وصل إلى نحو مليون‏‭ ‬ونصف المليون ‬مسافر ‬في ‬الاتجاهين ‬خلال ‬النصف ‬الأول ‬من ‬العام ‬الجاري ‬وهو ‬الأمر ‬الذي ‬أسهم ‬في ‬زيادة ‬انسيابية ‬حركة ‬المسافرين ‬وفي ‬تخفيف ‬الازدحام ‬خلال ‬وقت ‬الذروة ‬وحققت ‬معدلات ‬إنجاز ‬لا ‬تتجاوز ‬20 ‬ثانية ‬لكل ‬معاملة ‬عبور»‬.