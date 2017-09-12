«الملكي» ينتظر «المنقذ» !

برشلونة (د ب أ)

مع البداية المهتزة لريال مدريد في رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني، ينتظر أن تستقبل جماهير الفريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو استقبال الأبطال، لدى عودته إلى تشكيلة الفريق من خلال مباراته المقررة اليوم، أمام أبويل نيقوسيا القبرصي، في بداية رحلة الدفاع عن لقب الفريق بدوري الأبطال. وخاض الريال مبارياته الثلاث الأولى في الدوري الإسباني دون رونالدو الهداف التاريخي للنادي، وذلك تنفيذاً لعقوبة الإيقاف المفروضة على اللاعب، بسبب طرده في مباراة كأس السوبر الإسباني مطلع هذا الموسم، وسلوكه تجاه الحكم في نفس المباراة.

وينتظر أن يحظى رونالدو باستقبال رائع وهائل من الجماهير، التي لم تكن بنفس الحماس تجاه اللاعب في فترات سابقة تعرض فيها رونالدو لصافرات الاستهجان من بعض أنصار الفريق، وكان بحاجة فيها لتقديم مزيد من الجهد والأهداف للرد القوي على منتقديه.

ولكن رونالدو «32 عاماً»، الذي يتصدر قائمة أفضل الهدافين في تاريخ النادي، سيحظى هذه المرة بتشجيع حماسي من الجماهير التي تنتظر منه ارتداء ثوب المنقذ للفريق، من كمين التعادلات والنتائج المهتزة التي جمدت رصيد الفريق عند 5 نقاط من 3 مباريات في الدوري مقابل 9 نقاط لمنافسه التقليدي العنيد برشلونة.

وافتقد الريال في بداية مشواره بالدوري المحلي هذا الموسم للنهاية الدقيقة والفعالة، كما افتقد الفريق للإصرار والحماس الذي يبثه رونالدو في نفوس اللاعبين خلال مشاركته في المباريات.

وساهمت عقوبة الإيقاف المفروضة على اللاعب حاليا في زيادة تعطف الجماهير وتطلعها لرونالدو، خاصة وأنه طرد من الملعب في مباراة الذهاب بكأس السوبر الإسباني لنيله الإنذار الثاني، علماً بأن الإنذار الأول جاء لخلع قميص اللعب احتفالاً بهدف ثمين في شباك برشلونة.

كما أن العقوبة المضاعفة عليه، والتي وصلت لخمس مباريات «بسبب دفعة خفيفة للحكم احتجاجاً على قراراته» تسببت في كثير من التعاطف الجماهيري مع اللاعب.

والأكثر من هذا، تعاطف كثيرون مع اللاعب في أزمته الحالية مع سلطات الضرائب الإسبانية. وبشكل عام، كان وضع رونالدو كضحية لعقوبة قاسية ومبالغ فيها سبباً في زيادة شعبيته لدى جماهير النادي الملكي. وأحرز رونالدو 106 أهداف في 144 مباراة خاضها بدوري الأبطال، ليتصدر قائمة هدافي المسابقة على مدار تاريخها.

وينتظر الريال أن بعزز رونالدو هذا الرصيد من خلال مهرجان أهداف أمام دفاع أبويل، والذي قد يكون الفريق الأضعف في هذه المجموعة.