«العقدة 13» تطارد عمالقة إنجلترا

أنور إبراهيم (القاهرة)

على الرغم من أن الإنجليز- إعلاماً وجمهوراً- يفتخرون بقوة وعالمية البريميرليج، دون النظر كثيراً إلى تعثر أنديتهم في دوري أبطال أوروبا، وكذلك لا يبكون سقوط منتخبهم الدائم في كأس العالم وأمم أوروبا، فإن الخماسي الإنجليزي الذي يشارك في النسخة الحالية لدوري الأبطال يسعى بكل قوة إلى إعادة الهيبة الإنجليزية على الساحة القارية.

فقد حصل الإنجليز على آخر ألقابهم في دوري الأبطال عام 2012، حينما فعلها تشيلسي بإسقاطه عمالقة القارة، ويدرك الإنجليز جيداً أن المنافسة مع ثنائي إسبانيا الريال والبارسا، وكذلك الصراع مع اليوفي ممثل إيطاليا، والعملاق البافاري بايرن ميونيخ لن يكون سهلاً، لكن ذلك لا يمنع مان يونايتد ومان سيتي وليفربول وتشيلسي من الحلم المشروع، ويظل توتنهام الطرف الخامس يترقب من بعيد بطموح أقل.

رقمياً حصل الإنجليز على دوري أبطال أوروبا 12 مرة، وهو نفس عدد ألقاب أندية إيطاليا، فيما يحلق الإسبان بعيداً بجناحي الريال والبارسا، فقد دخلت البطولة القارية الخزائن الإسبانية 17 مرة، وهناك تطلع له ما يبرره بحصد المجد الـ18 ليظل الليجا وأنديتها الأكثر قدرة على تهديد أندية القارة العجوز.

ومع انطلاقة الجولة الأولى للبطولة القارية يرتفع سقف الإثارة والترقب، وسط صراع ناري محتمل بين عمالقة الدوريات الأوروبية الكبرى.