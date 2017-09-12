الريـال يدشن «حلم الثلاثية» بمواجهة أبويل «المتواضـــــع»

مدريد (أ ف ب)

يستهل ريال مدريد الإسباني، بطل آخر سنتين و12 مرة في تاريخه «رقماً قياسياً»، حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا، مستضيفاً أبويل نيقوسيا القبرصي المتواضع، وباحثاً عن العودة إلى سكة الانتصارات، بعد تعادلين في الدوري المحلي.

وضرب ريال مدريد بقوة الموسم الماضي، عندما ألحق بيوفنتوس الإيطالي هزيمة كبرى في النهائي (4-1)، محرزاً لقبه الثالث في آخر أربع سنوات، والثاني على التوالي مع مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، ويطمح الجيل الحالي ومدربهم الفرنسي في تحقيق حلم البطولة الثالثة على التوالي.

لكن الفريق الملكي أخفق حتى الآن في بدايته في الليجا، فتعادل مرتين في 3 مباريات مع فالنسيا وليفانتي المتواضع ليخلف بفارق 4 نقاط عن غريمه برشلونة، وذلك في ظل إيقاف نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبرغم «تقشفه» النادر في فترة الانتقالات الصيفية وانتعاش خزنته بـ 75 مليون يورو جراء التخلي عن المهاجم الفارو موراتا وصانع الألعاب الكولومبي خاميس رودريجيز والظهير البرازيلي دانيلو، يبقى فريق العاصمة مرشحاً قوياً للاحتفاظ بلقبه مرة ثالثة توالياً، وهو إنجاز لم يتحقق منذ 1976 مع بايرن ميونيخ الألماني.