«ثقافة وسياحة أبوظبي» تنظم جولة ترويجية في المملكة المتحدة

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، جلسة إعلامية مستديرة في لندن مؤخراً، ضمت صحفيين بريطانيين متخصصين في قطاعي السفر والسياحة وأسلوب الحياة، يمثلون مؤسسات معروفة، بهدف تسليط الضوء على أبرز مقومات الإمارة السياحية العالمية، من أجل تعزيز التغطية الإعلامية للعاصمة الإماراتية في السوق البريطانية، ما يسهم في زيادة عدد الرحلات إلى أبوظبي.

وتخلل هذه الجلسة الإعلامية المستديرة عرض تقديمي سلّط الضوء على أبرز المعالم السياحية والثقافية وبرامج الجولات والعطلات العائلية المتميزة في الإمارة، بالإضافة إلى شرح عن كل ما تمتلكه أبوظبي من قدرات ومقومات سياحية تجعلها ضمن الوجهات الأكثر تفضيلاً، سعياً لاستقطاب المزيد من الزوار البريطانيين، والمحافظة على زخم النمو المطرد في حركة السياحة من المملكة المتحدة.

وأتاحت الفرصة أمام الضيوف الإعلاميين للتعرف عن قرب على ما تبذله دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي من جهود لتقديم أفضل البرامج السياحية الترفيهية الثقافية على مدار العام، سعياً لجذب المزيد من السياح عبر تقديم ما يرضي الأذواق كافة.

وضم الوفد الإعلامي المشارك في هذه الجلسة كلاً من هيلين آرجنت من الاتحاد للطيران، أبيغيل هيلي من تي تي جي ميديا، جولييت فالوفيلد من فنادق شانغريلا، نيل دافي من ذا ويك، أوليفيا كابالدي من هاوس آند جاردن، جان أندرسون من فاميلي ترافيللر، توم أوتلي من بيزنس ترافيللر، ميا كوكرين من الاتحاد للطيران، لورين كيث، لونلي بلانيت أونلاين، هيلينا لانغ، مجلة سينسبري، وفيونا كلارك من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وتُعتبر المملكة المتحدة الأولى أوروبياً والثالثة عالمياً على قائمة أكبر الأسواق السياحية الخارجية للإمارة من ناحية عدد النزلاء من مواطنيها بالمنشآت الفندقية في أبوظبي، والذي ارتفع بنسبة 13% خلال العام 2017، ليبلغ 270 ألف نزيل. واستمرت توجهات النمو في الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، مع زيادة عدد النزلاء من المملكة المتحدة بنسبة 13.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما أنّ معدلات نمو الزوار من المملكة المتحدة خلال الربع الأول من عام 2018، قد سجل زيادة نسبتها 24% عن العام السابق.