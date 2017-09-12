«المحترفين» تصدر مجلة الموسم الرياضي

دبي (الاتحاد)
أصدرت لجنة دوري المحترفين مجلة الموسم الرياضي 2016/2017 التي حملت عنوان «موسم العطاء والإنجازات»، وحوت المجلة تفاصيل وأرقاماً دقيقة عن الموسم الرياضي السابق، فيما يتعلق بما حققته الأندية من إنجازات وألقاب، إضافة إلى رصد دقيق لمشاركات اللاعبين في البطولات المختلفة.
وحرصت المجلة على تغطية مختلف الأنشطة التي نظمتها اللجنة خلال الموسم، حيث أفردت مساحة واسعة لحفل نجوم دوري الخليج العربي، الذي شرفه بالحضور عدد من الشخصيات الرياضية البارزة من داخل الدولة وخارجها، بجانب أساطير الكرة العربية الذين شاركوا في تكريم اللاعبين الفائزين، واهتمت المجلة بالإنجاز الكبير الذي حققه دورينا بالتربع على صدارة التصنيف الآسيوي لمرتين على التوالي خلال موسم واحد.
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