«المحترفين» تصدر مجلة الموسم الرياضي

دبي (الاتحاد)

أصدرت لجنة دوري المحترفين مجلة الموسم الرياضي 2016/2017 التي حملت عنوان «موسم العطاء والإنجازات»، وحوت المجلة تفاصيل وأرقاماً دقيقة عن الموسم الرياضي السابق، فيما يتعلق بما حققته الأندية من إنجازات وألقاب، إضافة إلى رصد دقيق لمشاركات اللاعبين في البطولات المختلفة.

وحرصت المجلة على تغطية مختلف الأنشطة التي نظمتها اللجنة خلال الموسم، حيث أفردت مساحة واسعة لحفل نجوم دوري الخليج العربي، الذي شرفه بالحضور عدد من الشخصيات الرياضية البارزة من داخل الدولة وخارجها، بجانب أساطير الكرة العربية الذين شاركوا في تكريم اللاعبين الفائزين، واهتمت المجلة بالإنجاز الكبير الذي حققه دورينا بالتربع على صدارة التصنيف الآسيوي لمرتين على التوالي خلال موسم واحد.

وتناولت المجلة التي تقع في 160 صفحة باللغتين العربية والإنجليزية، المبادرات المجتمعية التي أطلقتها لجنة دوري المحترفين خلال الموسم وعددها 11 مبادرة، كما سلطت مجلة الموسم الضوء على مبادرات التطوير الفني التي هدفت من خلالها اللجنة لتعزيز التطور الفني لدورينا.