«أبوظبي الرياضي» ينظم ندوة «خبرات من الدوري الإسباني»

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم مجلس أبوظبي الرياضي يوم الاثنين المقبل، بفندق فيرمونت باب البحر، ندوة بعنوان «خبرات من الدوري الإسباني»، وذلك ضمن برامج الشراكة واتفاقية التعاون بين المجلس ورابطة الدوري الإسباني «لا ليجا».

وستشهد الندوة تقديم ثلاثة محاور مختلفة، حيث سيقدم الدكتور رامون كوجات اختصاصي جراحة العظام والركبة- نادي برشلونة الإسباني - محاضرة بعنوان الإصابات العامة في كرة القدم وعلاجها، ويقدم خوزيه أجناسيو زاهينوس، رئيس وحدة الوقاية من الإصابات في نادي أتلتيكو مدريد، محاضرة بعنوان «كيفية الوقاية من الإصابات ونظام اللياقة البدنية في نادي أتلتيكو مدريد»، في حين سيستعرض نجم ريال مدريد والمنتخب الإسباني فرناندو موريانتس مسيرته الاحترافية في الملاعب الأوروبية في الجلسة الختامية للندوة التي ستشهد حضور الرياضيين والمدربين المنتسبين في برنامج الرعاية الرياضية، بجانب الكوادر الطبية لأندية أبوظبي.

وتأتي الندوة استكمالاً لسلسلة الندوات والمؤتمرات المتواصلة التي تقام في ضوء الخطط التطويرية المعتمدة لمجلس أبوظبي الرياضي، لرفد الرياضيين وكل المنتسبين لبرنامج الرعاية الرياضية ومنتسبي أندية أبوظبي بالممارسات العالمية المتقدمة والخبرات المتطورة، التي تعزز نجاحات المنظومة الاحترافية لرياضة أبوظبي.

كما يولي مجلس أبوظبي الرياضي اهتماماً كبيراً لعقد مثل هذه الدورات والندوات المهمة، التي تستقطب خبرات عالمية بمختلف الاختصاصات ومشاهير ونجوم كرة القدم، لعرض تجاربهم ومسيرتهم الاحترافية في الملاعب الدولية، أمام رياضيي أندية أبوظبي لكرة القدم، انطلاقاً من حرصه على دعم مسيرة التقدم والتطور الرياضي بكل الاتجاهات.

من جهته، أكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، الدور البارز للندوات والمؤتمرات التي تستعرض خبرات وتجارب احترافية متطورة، مبيناً أن شراكتنا مع رابطة الدوري الإسباني «لا ليجا» تعمل على تقديم برامج ومبادرات جيدة لدعم مسيرة المنظومة الكروية الشاملة في أندية أبوظبي، موضحاً أن ندوة خبرات من الدوري الإسباني، تمثل محوراً مهماً من محاور التطور والارتقاء الرياضي، مرحباً بالمتحدثين المشاركين لتقديم المحاضرات والتجارب الاحترافية المتنوعة.

وقال: إن توفير مختلف الاختصاصات من أهم الخبرات العالمية في ندوة واحدة، دليل على حرصنا على تقديم خلاصة التجارب والدراسات المتطورة، خصوصاً بعد أن قطعت أنديتنا شوطاً مهماً في مسيرة الاحتراف، الذي يتطلب تعزيزه بصفة مستمرة بممارسات متقدمة.

وأضاف العواني: نتمنى من جميع المشاركين من رياضيي أندية أبوظبي الاطلاع والاستفادة من تجربة النجم الدولي السابق لريال مدريد والمنتخب الإسباني فرناندو موريانتس ومسيرته الاحترافية في الملاعب الأوروبية، بجانب المحاضرات المهمة التي سيقدمها كل من الدكتور رمون كوجات وخوزيه أجناسيو زاهينوس، داعياً جميع لاعبي ومدربي والكوادر الطبية لأندية أبوظبي لكرة القدم وعموم رياضيي ومدربي الأندية والمنتخبات لتسجيل حضورهم للمشاركة والتفاعل بمحاضرات الندوة.