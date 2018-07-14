‬1500 ‬شركة مسجلة ضمن ‬برنامج ‬المشتريات ‬الحكومية في دبي

دبي (الاتحاد)

‬أكدت ‬مؤسسة ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬لتنمية ‬المشاريع ‬الصغيرة ‬والمتوسطة، تسجيل ‬1500 ‬شركة ‬وطنية ‬في ‬إمارة ‬دبي، ضمن ‬برنامج ‬المشتريات ‬الحكومية، لتلبية ‬احتياجات ‬ومشتريات ‬الجهات ‬المدرجة ‬ضمن ‬موازنة ‬حكومة ‬دبي، ‬والبالغ ‬عددها ‬84 ‬جهة.

‬ودعا ‬رأفت ‬رضوان ‬وهبة، ‬مدير ‬إدارة ‬تطوير ‬الشركات ‬في ‬مؤسسة ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬لتنمية ‬المشاريع ‬الصغيرة ‬والمتوسطة، ‬أصحاب ‬المشاريع ‬الوطنية ‬إلى ‬التسجيل ‬والانضمام ‬لعضوية ‬مؤسسة ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬لتنمية ‬المشاريع، ‬لتمكينهم ‬من ‬التسجيل ‬في ‬برنامج ‬المشتريات ‬الحكومية ‬بإمارة ‬دبي، ‬والاستفادة ‬من ‬المناقصات ‬والعقود ‬المطروحة.

ويعد برنامج المشتريات الحكومية واحداً من أهم المبادرات الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلي، حيث يقدم البرنامج، الفرصة لتطوير مسيرة رواد الأعمال، من خلال التوريد لاحتياجات الجهات الحكومية أو الخاصة من خلال العقود والمشتريات.

وأشار وهبة إلى أن إجمالي قيمة عقود المشتريات الحكومية التي قدمتها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لأعضاء برنامج المشتريات الحكومية، مليار و208 ملايين درهم، خلال عام 2017، بنمو 41% مقارنة مع إجمالي قيمة عقود المشتريات عام 2016.