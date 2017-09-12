فاندرلي: طموحي المنافسة على لقب هداف الدوري

مراد المصري (دبي)
رفع النصر وتيرة التحضيرات تمهيداً لمواجهة الشارقة بعد غدٍ في افتتاح مباريات دوري الخليج العربي، وذلك بعدما خلد لاعبوه لراحة لمدة 24 ساعة.
واستأنف الفريق تدريباته أمس بعد الراحة، مع اكتمال المجموعة بوجود الثنائي مسعود سليمان وفواز عوانة اللذين غابا عن مواجهة عجمان في انطلاق منافسات كأس الخليج العربي، وذلك بسبب الإيقاف بين الطرد وتراكم الإنذارات في نهاية الموسم الماضي.
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وتابع: نقوم بتنفيذ تعليمات المدرب ونتدرب بكل جدية وقتالية، أمامنا موسم جديد نريد أن نخوضه بمعنويات مرتفعة دون التفكير في أي جوانب أخرى.
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وأوضح فاندرلي أن الدقائق الأولى من مواجهة عجمان حملت بعض الشد العصبي، وهو أمر طبيعي في أول مباراة في الموسم، لكن بعد ذلك لعبت المجموعة بأريحية وأظهرت قدراتها الحقيقية.
ورحب فاندرلي بانضمام زميله مارسيلو سيرينو للفريق، وقال: سبق لكلانا اللعب في صفوف فلامينجو في البرازيل ولكن ليس معاً، إنه لاعب جيد للغاية، والجميع تابع كيف بإمكانه مساعدة الفريق بسرعته وقوة تسديداته، ربما يعاني حالياً من عدم فهم اللغة الإنجليزية، لكن الجميع يساعده.