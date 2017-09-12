فاندرلي: طموحي المنافسة على لقب هداف الدوري

مراد المصري (دبي)

رفع النصر وتيرة التحضيرات تمهيداً لمواجهة الشارقة بعد غدٍ في افتتاح مباريات دوري الخليج العربي، وذلك بعدما خلد لاعبوه لراحة لمدة 24 ساعة.

واستأنف الفريق تدريباته أمس بعد الراحة، مع اكتمال المجموعة بوجود الثنائي مسعود سليمان وفواز عوانة اللذين غابا عن مواجهة عجمان في انطلاق منافسات كأس الخليج العربي، وذلك بسبب الإيقاف بين الطرد وتراكم الإنذارات في نهاية الموسم الماضي.

من جانبه قال البرازيلي فاندرلي: أحاول بذل جهود مضاعفة الموسم الحالي، الضغوطات دائماً موجودة في كرة القدم ولا أشعر بها، كل ما يهمني تقديم أفضل ما لدي ومساندة زملائي وتحقيق النتائج التي نريدها الموسم الحالي.

وتابع: نقوم بتنفيذ تعليمات المدرب ونتدرب بكل جدية وقتالية، أمامنا موسم جديد نريد أن نخوضه بمعنويات مرتفعة دون التفكير في أي جوانب أخرى.

وكشف فاندرلي أن هدفه الرئيسي المنافسة على لقب هداف الدوري ومساعدة فريقه على حصد الألقاب، وقال: كمهاجم يجب أن أفكر بالمنافسة على لقب الهداف، لا يمكن أن تكون مهاجماً ولا تفكر بهذا الجانب، لكن أيضاً أتمنى أن أساعد الفريق على حصد الألقاب، النصر فريق عريق ومنافس دائم على الألقاب ويجب أن ندافع عن تاريخه بأقصى طاقاتنا، ونحترم القميص الذي نرتديه، وبتكاتف جميع أعضاء الفريق فإننا قادرون على ذلك.

وأوضح فاندرلي أن الدقائق الأولى من مواجهة عجمان حملت بعض الشد العصبي، وهو أمر طبيعي في أول مباراة في الموسم، لكن بعد ذلك لعبت المجموعة بأريحية وأظهرت قدراتها الحقيقية.

ورحب فاندرلي بانضمام زميله مارسيلو سيرينو للفريق، وقال: سبق لكلانا اللعب في صفوف فلامينجو في البرازيل ولكن ليس معاً، إنه لاعب جيد للغاية، والجميع تابع كيف بإمكانه مساعدة الفريق بسرعته وقوة تسديداته، ربما يعاني حالياً من عدم فهم اللغة الإنجليزية، لكن الجميع يساعده.