«دبي الرياضي» يبحث الاستعدادات للنسخة الـ 12

دبي (الاتحاد)

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عقدت اللجنة المنظمة لمؤتمر دبي الرياضي الدولي الثاني عشر إحدى «مبادرات محمد بن راشد العالمية» والتي ينظمها مجلس دبي الرياضي اجتماعها الدوري، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي.

وترأس الاجتماع محمد الكمالي عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة، بحضور أنس بوخش عضو مجلس إدارة المجلس نائب رئيس اللجنة المنظمة، وأعضاء اللجنة المنظمة ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، علي عمر، حصة الكوس مدير المؤتمر، حمدة العبار، وأعضاء اللجنة الفنية للمؤتمر د.ناجي إسماعيل، سامي عبد الإمام وراشد محمد منسق المؤتمر.

وتم في الاجتماع مناقشة الاستعدادات للدورة المقبلة من المؤتمر الذي سيتم تنظيمه يومي 27 و28 ديسمبر المقبل، في منتجع مدينة جميرا تحت شعار «الاستثمار الحديث في كرة القدم». وأكد سعيد حارب وسعادة محمد الكمالي في الاجتماع على مكانة المؤتمر على خريطة الرياضة المحلية والعالمية، والدور الرائد المهم الذي يلعبه في عملية التطوير، كونه إحدى «مبادرات محمد بن راشد العالمية» ومنصة عالمية مهمة يحرص نجوم الرياضة عموما وكرة القدم خصوصا من قياديين وصنّاع قرار ومدربين ولاعبين على حضور جلساته سنويا والمشاركة فيها، وهي المكانة التي تحققت بفضل دعم القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي عموما وللمؤتمر خصوصا، وحرص مجلس دبي الرياضي على اختيار محاور مهمة وحيوية للمؤتمر، تعالج في كل عام قضية مهمة من قضايا القطاع الرياضي محليا ودوليا، وتجمع نخبة المختصين لعرض تجاربهم الاحترافية الناجحة والتباحث في التحديات التي تواجهها عموما وكرة القدم خصوصا وآفاق التقدم والنمو. وتم في الاجتماع استعراض برنامج الجلسات وورش العمل على مدار اليومين والتي تم وضعها، لكي تعالج كل منها جانبا مهما من جوانب الاستثمار الحديث في الرياضة، تنفيذا لشعار الدورة الثانية عشرة من المؤتمر، كما تم استعراض الأسماء المقترحة لكل جلسة من أصحاب الاختصاص في كرة القدم العالمية، الذين يشكل حضورهم ومشاركتهم إضافة مهمة ويقدمون خلاصة تجاربهم الناجحة للعاملين في كرة القدم في الدولة والمنطقة، كما يناقشون أيضا مستقبل كرة القدم العالمية أيضا.