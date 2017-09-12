«الفيفا» يهنئ الجزيرة بالمشاركة في مونديال الأندية

أبوظبي (الاتحاد)

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تهنئة إلى نادي الجزيرة، على مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية المقررة أقامتها في ديسمبر المقبل بالعاصمة أبوظبي.

وكتب الاتحاد الدولي على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «الجزيرة أصبح ممثل كرة الإمارات الرسمي في كأس العالم للأندية.. مبروك لفخر أبوظبي». وأصبح «فخر أبوظبي» ممثلاً رسمياً لكرة الإمارات في مونديال الأندية بعد وداع العين لبطولة دوري أبطال أسيا على يد الهلال السعودي مساء أمس الأول.

على جانب آخر، أعلنت شركة الجزيرة لكرة القدم عن فتح باب البيع لبطاقات العضوية الموسمية في ملعب محمد بن زايد، لمشاهدة مباريات الفريق للموسم الجديد، عبر منصات كبار الشخصيات، وكبائن الضيافة الخاصة التي تقدم أفضل خدمة مشاهدة للمباريات من جميع واجهات الملعب وعبر طوابقه المتعددة.

ويقدم ملعب محمد بن زايد أرقى عروض الاستقبال والضيافة لمشاهدة المباريات في الإمارات، حيث يتمتع أصحاب بطاقات الضيافة الموسمية بخدمات فندقية على أعلى المستويات، منذ وصولهم للملعب وحتى مغادرته عبر المنصات والمقصورات الفخمة والفاخرة وعالية الرفاهية، كما يمكن لحاملي البطاقات الموسمية التمتع بباقة من الخدمات المخصصة لتلبية جميع احتياجاتهم وطلباتهم، ويمنحهم إطلالة مميزة لمتابعة المباريات والفعاليات التي يستضيفها النادي، ويوفر تصميم الملعب، وتوزيع مقاعد المتفرجين فرصة لأجواء تشجيعية جماهيرية صاخبة، تعزز من متعة مشاهدة مباريات فخر أبوظبي عبر المنصات والمقصورات والكبائن.