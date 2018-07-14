«بيت الوساطة» تشارك في إتمام أول صفقة «ريبو» بسوق دبي

دبي (الاتحاد)

قامت شركة بيت الوساطة للأوراق المالية، وبالشراكة مع سوق دبي المالي، بتنفيذ أولى صفقات إعادة الشراء (الريبو) على الأوراق المالية المدرجة في أسواق المال المحلية، بما يتيح للمستثمرين الحصول على السيولة النقدية اللازمة، والاستفادة من القيم الكامنة في الأوراق المالية التي يمتلكونها.

وتكمن أهمية صفقات إعادة الشراء في كونها أداة مالية، يوفر من خلالها الطرف المشتري، سيولة نقدية للطرف البائع في مقابل الأوراق المالية التي بحوزته، والذي يمكنه، بعد فترة محددة، إعادة شراء تلك الأوراق المالية من المشتري بسعر يُحدد سلفاً عند إبرام الصفقة.

وقال عبدالهادي السعدي، العضو المنتدب للشركة في بيان أمس: «إن إعادة الشراء للأوراق المالية المدرجة، تخدم المستثمرين من الأفراد والمؤسسات العاملة في مجال الأوراق المالية، إلى جانب المؤسسات المصرفية والمالية المهتمة بالإقراض، كما تحافظ على قيمة الأسهم والأوراق المالية الأخرى، وتسهم في تنشط الحركة بأسواق المال المحلية».