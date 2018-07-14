«الإمارات للزجاج» تحقق مليون ساعة عمل من دون إصابات

أبوظبي (الاتحاد)

‬أعلنت ‬دبي ‬للاستثمار، ‬أن ‬شركة ‬الإمارات ‬للزجاج ‬المسطح، ‬المملوكة ‬لها ‬بالكامل، حصلت ‬على ‬جائزة ‬مرموقة ‬من ‬خلال ‬تحقيق ‬مليون ‬ساعة ‬عمل ‬من ‬دون ‬إصابات ‬مسببة ‬لهدر ‬الوقت ‬للمرة ‬الثانية ‬في ‬تاريخها.

ويعكس التقدير الكبير الذي حظيت به الشركة، والتي تعتبر أول مصنع متكامل للزجاج المسطح في دولة الإمارات العربية المتحدة، التزامها بمبادئ الصحة والسلامة المهنية.

وتسلم غسان مشعل، المدير العام لشركة الإمارات للزجاج المسطح، شهادة تقدير خاصة على هذا الإنجاز من نبيل صالح العولقي، مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة في مكتب تنمية الصناعة في أبوظبي، في حفل أقيم في مصنع الشركة بمدينة أبوظبي، بحضور سعيد عيسى الخييلي مدير عام المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة.

وقال غسان مشعل في بيان: «إن هذا الإنجاز يعدّ مهماً، خاصة إذا أخذنا في الحسبان المخاطر التي تنطوي عليها عمليات تصنيع الزجاج المسطح. وفي هذه المناسبة، يطيب لنا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى دائرة التنمية الاقتصادية، والبنك الإسلامي للتنمية، ومركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وغيرها من الهيئات الحكومية لدعمهم لنا في تحقيق هذا الإنجاز».