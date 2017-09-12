ابن غليطة: الكل يتحمل مسؤولية الإخفاق !

معتز الشامي (دبي)

تمسك اتحاد الكرة بشعار «معاً نستطيع»، من أجل الاستمرار في العمل والبحث عن آليات للتصحيح، وأوضح أن هذا الشعار هدفه أن يدعم الجميع المنتخب، وليس الاتحاد فقط، وأشار اتحاد الكرة في المؤتمر الصحفي، الذي عقده أمس للرد على استفسارات الشارع الرياضي حول أسباب إخفاق المنتخب في تصفيات مونديال روسيا 2018، إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب، وضع استراتيجية للمستقبل في ظل وجود استحقاق كأس آسيا، حيث سيضع الاتحاد تلك الاستراتيجية، وسيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي آخر، وسيكون هدفها البناء على ما تم، وليس نسف المنتخب أو منجزاته، والبناء من البداية كما قد يعتقد البعض.

وعقد الاتحاد مؤتمره الصحفي بحضور، مروان بن غليطة، رئيس مجلس الإدارة، والنائبين، عبد الله ناصر الجنيبي وسعيد الطنيجي، بالإضافة لأعضاء مجلس الإدارة، والأرجنتيني باوزا، وعبد الله صالح مشرف المنتخب.

وعن الإخفاق والخروج من التصفيات، قال ابن غليطة: «علينا أن نواصل العمل على المكتسبات، حيث قمنا بالاتفاق مع المدرب على آليات وخطوط عريضة للعمل خلال المرحلة المقبلة وهي التواصل مع الأندية، وتنظيم مباريات دولية قوية، ومتابعة دوري المحترفين والهواة لاختيار المواهب القادرة على تمثيل المنتخب بشكل أفضل، والتواصل مع الأندية بشكل مستمر، فضلاً عن ضرورة العمل على إعداد المنتخب بمباريات دولية قوية، واستغلال أيام (الفيفا) بشكل أمثل».

وتابع: «الجميع يتفق على أن العمل في كرة القدم هو عمل جبار، خصوصاً من جانب الأندية، والكل يشكر عليه، لكن الاتحاد أيضاً يعمل، ولو تحدثنا عن المراحل السنية، فقد وضعنا خطة بخوض 15 مباراة دولية ودية للمراحل، وقد خضنا 20 مباراة، ما يعني أن الاتحاد يوفر كل الدعم اللوجستي للمنتخبات، وهو ما يعني أن الهدف كان زيادة الاحتكاك، وبخاصة التجمعات التي تحدث للمناطق، ومستقبلاً لدينا استراتيجية سنعمل عليها وسنهتم بكل تفاصيلها، وعلينا أن ننظر للمستقبل، نحن لن نتنصل مما حدث أو نقول إنها ليست مسؤوليتنا، ولا أحد ينكر ذلك، لكن مثلما يفرح الجميع بفوز المنتخب ومثلما نحتفل معا بأي إنجاز، أيضاً الكل يتحمل مسؤولية الإخفاق، وشعار اتحاد الكرة (معاً نستطيع» يعني أننا معا نتحمل ما يحدث للمنتخب ونهتم به مشروعاً وطنياً، وقد سبق وأطلقنا حواراً مجتمعياً لتطوير كرة القدم الإماراتية، ونفذنا بعض المقترحات التي خرج بها هذا الحوار».