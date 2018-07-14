«غرفة عجمان» تطلق «مبادرة 5×5» لدعم رواد الأعمال

عجمان (وام)

أطلقت «غرفة تجارة وصناعة عجمان» مبادرة 5×5 لدعم رواد ورائدات وشباب الأعمال وتتضمن حزمة من الندوات والجلسات لنقل تجارب الأعمال الناجحة إلى الشباب وحثهم على المثابرة والتحدي في مجال الأعمال.

وقالت جميلة كاجور مدير إدارة تنمية أعمال الامتياز التجاري بغرفة عجمان، إن البرنامج سيستضيف شخصيات ناجحة ومؤثرة بمجال ريادة الأعمال لتنقل تجربتها وخبراتها للشباب، وسيتم محاورة الشخصية وتقديمها من قبل محاور متمرس في ريادة الأعمال.

وأوضحت أن المبادرة تنظم في أولى فعالياتها جلسة بعنوان «قصة نجاح في ريادة الأعمال» يقدمها رائد الأعمال البحريني حازم جناحي بمحاورة مستشار ريادة الأعمال والإعلامي هزاع المنصوري يوم الثلاثاء المقبل بفندق أوبروي بمنطقة الزورا في عجمان.

من جانبه، قال عمر النعيمي مسؤول مبادرة 5×5 إن المبادرة تتضمن خمس فعاليات رئيسية، منها جلسات بحضور رواد أعمال مؤثرين، وندوات تستعرض آليات التميز والنجاح في تنفيذ و إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة واستدامتها.