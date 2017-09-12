زوران: غياب التركيز وإهدار الفرص سبب الهزيمة

الرياض (الاتحاد)

بعد خسارته أمام الهلال السعودي بثلاثة أهداف، توقف مشوار العين في البطولة الآسيوية هذا الموسم، لتتوجه بوصلة العين للدخول إلى المنافسات المحلية، حيث يبدأ «الزعيم» مشواره مساء السبت المقبل، عندما يستضيف الوصل على استاد خليفة بن زايد في أولى مبارياته في بطولة دوري الخليج العربي للموسم الجديد.

ومن جهته قال الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني للعين بعد المباراة: «فريقي كان الأفضل على الأرض والأكثر سيطرة على مجريات اللعب، حتى لحظة تقدم الهلال بهدف السبق في المباراة، وأعتقد أن الفريق الذي لا يتمكن من ترجمة الفرص إلى أهداف، لن يتأهل إلى نصف النهائي».

وأكمل: «لم نظهر بالمستوى المطلوب في الشوط الثاني، ولم ننجح في تنفيذ واجباتنا على نحو جيد، كما افتقدنا التركيز، لذلك لم نتمكن من العودة بالنتيجة إلى نقطة البداية مجدداً».

وواصل: «بالتأكيد في الشوط الثاني لم يكن أمامنا أي خيار سوى اعتماد أسلوب هجومي مطلق، واضطررنا إلى ترك مساحات في الميدان، وبدت حالة من «النرفزة» على لاعبي الفريق، وكاد الهلال يعزز من تقدمه في الحصة الثانية من المباراة بأكثر من هدف».