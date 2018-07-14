جاردنجي: الإمارات تزخر بمنتجعات وفنادق شاطئية جاذبة للسياح

دبي (الاتحاد)
قال أليجي جاردنجي، نائب الرئيس للتسويق في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مدير الشؤون التجارية للشرق الأوسط وأفريقيا في فنادق هيلتون، إن القطاع الفندقي في دولة الإمارات يقدم لضيوفه مجموعة واسعة من الخيارات خلال فصل الصيف، تغطي تفضيلات جميع الأعمار والاهتمامات والميزانيات، لذلك تستمر الفنادق في تسجيل طلب قوي خلال هذه الفترة.
ولفت إلى أن هذا الطلب لا يتولد من قبل السياح فحسب، بل ومن المقيمين أيضاً، الذين يستغلون أشهر الصيف كفرصة لقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء، ما يتيح لهم الاستمتاع بإجازة مريحة دون الاضطرار إلى المغادرة إلى أماكن بعيدة عن المنزل.
|
|
ولفت إلى أن عروض خصومات الصيف التي تقدمها فنادق هيلتون تمكن الضيوف من الاستفادة من الوفورات عند حجز عطلاتهم القادمة في أي من علامات الفنادق التابعة للمجموعة في الإمارات وفي منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.