جاردنجي: الإمارات تزخر بمنتجعات وفنادق شاطئية جاذبة للسياح

دبي (الاتحاد)

قال أليجي جاردنجي، نائب الرئيس للتسويق في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مدير الشؤون التجارية للشرق الأوسط وأفريقيا في فنادق هيلتون، إن القطاع الفندقي في دولة الإمارات يقدم لضيوفه مجموعة واسعة من الخيارات خلال فصل الصيف، تغطي تفضيلات جميع الأعمار والاهتمامات والميزانيات، لذلك تستمر الفنادق في تسجيل طلب قوي خلال هذه الفترة.

ولفت إلى أن هذا الطلب لا يتولد من قبل السياح فحسب، بل ومن المقيمين أيضاً، الذين يستغلون أشهر الصيف كفرصة لقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء، ما يتيح لهم الاستمتاع بإجازة مريحة دون الاضطرار إلى المغادرة إلى أماكن بعيدة عن المنزل.

وأشار إلى أن الاستبيان الأخير الذي أجرته شركة هيلتون يظهر أن أكثر من ثلث السياح الإماراتيين يفضلون التمتع برحلات الاستجمام وقضاء الوقت على الشاطئ أو في المنتجعات، عوضاً عن أنشطة المغامرات أو رحلات المدينة، مضيفاً أن من أهم الميزات التي تتمتع بها دولة الإمارات ما تزخر به من وجود منتجعات وفنادق شاطئية جاذبة للسياح من الداخل والخارج.

ولفت إلى أن عروض خصومات الصيف التي تقدمها فنادق هيلتون تمكن الضيوف من الاستفادة من الوفورات عند حجز عطلاتهم القادمة في أي من علامات الفنادق التابعة للمجموعة في الإمارات وفي منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.