نيودلهي، طوكيو (رويترز)

يضع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي حجر الأساس لأول قطار «طلقة» الفائق السرعة في الهند في الولاية التي ينتمي إليها رئيس الوزراء ناريندرا مودي هذا الأسبوع في تقارب للعلاقات بعد أيام من إنهاء نيودلهي مواجهة عسكرية خطيرة مع الصين.

وتبرز الخطوة التي سيتخذها آبي، الذي يبدأ زيارة اليوم للهند وتستمر يومين، الريادة المبكرة لليابان في قطاع يحاول الصينيون الحصول على موطئ قدم فيه لكن دون أن يحرزوا نجاحاً كبيراً. وجعل مودي خط السكك الحديدية السريع البالغ طوله 500 كيلومتر بين مومباي، وهي مركز مالي، ومدينة أحمد آباد الصناعية في غرب جوجارات ركيزة أساسية لجهوده لإظهار قدرة الهند على بناء بنية تحتية متقدمة.

وقالت وزارة السكك الحديدية في الهند، في بيان، إن الزعيمين سيدشنان العمل في الخط غداً. وقال بيوش جويال، وزير السكك الحديدية «هذه التقنية ستحدث ثورة وتحولاً في قطاع النقل» مرحباً بآفاق النمو التي تجلبها تقنية «شينكانسن» اليابانية للقطارات الفائقة السرعة. وفي طوكيو، قال مسؤول في وزارة الخارجية اليابانية للصحفيين في إشارة لسياسة مودي الهادفة إلى جذب مستثمرين إلى قطاع الصناعات التحويلية «نريد دعم &lsaquoصنع في الهند&rsaquo بقدر المستطاع... ولهذا، نرغب في القيام بما يتجاوز خط مومباي-أحمد آباد».