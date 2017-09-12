نيودلهي، طوكيو (رويترز)
يضع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي حجر الأساس لأول قطار «طلقة» الفائق السرعة في الهند في الولاية التي ينتمي إليها رئيس الوزراء ناريندرا مودي هذا الأسبوع في تقارب للعلاقات بعد أيام من إنهاء نيودلهي مواجهة عسكرية خطيرة مع الصين.
وتبرز الخطوة التي سيتخذها آبي، الذي يبدأ زيارة اليوم للهند وتستمر يومين، الريادة المبكرة لليابان في قطاع يحاول الصينيون الحصول على موطئ قدم فيه لكن دون أن يحرزوا نجاحاً كبيراً. وجعل مودي خط السكك الحديدية السريع البالغ طوله 500 كيلومتر بين مومباي، وهي مركز مالي، ومدينة أحمد آباد الصناعية في غرب جوجارات ركيزة أساسية لجهوده لإظهار قدرة الهند على بناء بنية تحتية متقدمة.
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