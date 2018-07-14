«أوفيد» يساعد دول البحر الأسود على تحقيق التنمية المستدامة



تاريخ النشر: الأحد 15 يوليو 2018 فيينا (وام) وقع صندوق أوبك للتنمية الدولية «أوفيد» وبنك البحر الأسود للتجارة والتنمية اتفاقية تعاون لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدان منطقة البحر الأسود عن طريق تمويل مشاريع القطاع الخاص والمعاملات التجارية والاستثمار في أسهم الشركات. وعبر سليمان الحربش مدير عام أوفيد، في بيان صدر عن الصندوق في العاصمة فيينا عن سعادته بالعمل مع بنك التجارة والتنمية في البحر الأسود ومساعدة الدول الأعضاء في منطقة عمله. ولفت إلى التاريخ الطويل لتعاون الجانبين وموافقة أوفيد على أكثر من 1.3 مليار دولار لصالح بلدان منطقة البحر الأسود.