أسعار الذهب إلى تراجع مع الإقبال على المخاطرة

لندن (رويترز)

بلغت أسعار الذهب أدنى مستوى في أكثر من أسبوع أمس، مع زيادة إقبال المستثمرين على الأصول التي تنطوي على قدر أكبر من المخاطرة مثل الأسهم في ظل انحسار التوترات الجيوسياسية.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1325.11 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0615 بتوقيت جرينتش بعدما لامست في وقت سابق أدنى مستوى منذ الأول من سبتمبر الجاري عند 1322.85 دولار للأوقية. وكان المعدن الأصفر هبط 1.4% في الجلسة السابقة مسجلاً أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ يوليو. ونزل المعدن الأصفر في العقود الأميركية الآجلة للتسليم في ديسمبر 0.4% إلى 1330.40 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.2% إلى 17.77 دولار للأوقية بعدما سجلت في وقت سابق أدنى مستوى منذ الأول من سبتمبر. ونزل البلاتين 0.2% إلى 988.05 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.7% إلى 938.25 دولار للأوقية.