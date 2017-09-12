«تيسلا» تزيد طاقة بطارياتها عن بعد

واشنطن (أ ف ب)
زادت مجموعة «تيسلا» الأميركية عن بعد الاستقلال الذاتي لبطاريات سياراتها الكهربائية في فلوريدا التي يجتاحها الإعصار «إيرما»، لكن هذه اللفتة الكريمة سلطت الضوء على قدرة المصنع على التحكم بمركبات زبائنه.
وفي حين طلبت السلطات من ملايين السكان في فلوريدا إخلاء منازلهم قبل وصول الإعصار، سهلت «تيسلا» انتقال البعض منهم في نهاية الأسبوع الماضي، ففكت عن بعد بطاريات نموذجي «مودل اس» و»مودل اكس». وقدمت لمستخدميها تحديثا مجانيا لبرمجياتها لزيادة طاقة البطارية من 60 إلى 75 كيلوات في الساعة، ما سمح لهم بالقيادة لمسافة إضافية قدرها 50 كيلومترا تقريبا لتبلغ المسافة الإجمالية الممكن قطعها من دون الاضطرار إلى شحن البطاريات 370 كيلومترا.
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لكن هذه اللفتة الكريمة التي صدرت عن «تيسلا» أظهرت قدرات الشركة المملوكة للجنوب افريقي إيلون ماسك، على التفاعل بسرعة مع طلبات مستخدميها وتوسيع نطاق مبادراتها لتشمل مجموعة كبيرة من المستخدمين. وأشادت الأوساط المالية بهذا التدبير، ما انعكس إيجابا على أسهم الشركة في البورصة.
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وتساءل لم لا نفكر في سيناريوهات هجرة جماعية في حالة أزمة تُيسّر فيها السيارات والمنشآت المستقلة أمور الأثرياء أو المحظيين الذين لديهم نفاذ إلى أحدث التكنولوجيات.
ومن دون الوقوع في فخ نظريات المؤامرة، أقر عدة محللين لوكالة فرانس برس بالقدرات المتزايدة لصانعي السيارات.