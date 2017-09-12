«أوبـك» تتوقع ارتفاع الطلـب على النفط العام المقبل

لندن، أوكسفورد (رويترز)

عوضت أسعار النفط بعض خسائرها أمس، مدعومة بإعلان «أوبك» هبوط إنتاجها في أغسطس الماضي بما يشير إلى أن اتفاق خفض الإنتاج مع الدول غير الأعضاء في المنظمة يساهم في التخلص من تخمة المعروض.

كما رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» في تقريرها الشهري توقعاتها للطلب في 2018، وقالت إن الإعصارين اللذين ضربا الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة لهما آثار «لا تذكر» على الطلب. وتقف السوق في مواجهة تداعيات الإعصار «إيرما» على الطلب في الوقت الذي بدأت فيه مصافي النفط العمل في أعقاب الإعصار هارفي، وهو ما يعزز توقعات استهلاك النفط الخام.

وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 32 سنتاً إلى 54.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 1235 بتوقيت جرينتش من سعر الإغلاق الماضي. وفي وقت سابق جرى تداول خام برنت منخفضاً عند 53.42 دولار للبرميل. وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتاً إلى 48.24 دولار للبرميل. وجرى تداوله منخفضاً عند 47.73 دولار للبرميل في وقت سابق.

وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» زيادة الطلب على نفطها في عام 2018، وأشارت إلى بوادر على تحسن السوق العالمية مبينة أن اتفاق خفض الإنتاج الذي أبرمته مع دول غير أعضاء بالمنظمة يساعد على تقليص تخمة المعروض التي ضغطت على الأسعار.