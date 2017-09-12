«أوبـك» تتوقع ارتفاع الطلـب على النفط العام المقبل

لندن، أوكسفورد (رويترز)
عوضت أسعار النفط بعض خسائرها أمس، مدعومة بإعلان «أوبك» هبوط إنتاجها في أغسطس الماضي بما يشير إلى أن اتفاق خفض الإنتاج مع الدول غير الأعضاء في المنظمة يساهم في التخلص من تخمة المعروض.
كما رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» في تقريرها الشهري توقعاتها للطلب في 2018، وقالت إن الإعصارين اللذين ضربا الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة لهما آثار «لا تذكر» على الطلب. وتقف السوق في مواجهة تداعيات الإعصار «إيرما» على الطلب في الوقت الذي بدأت فيه مصافي النفط العمل في أعقاب الإعصار هارفي، وهو ما يعزز توقعات استهلاك النفط الخام.
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وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» زيادة الطلب على نفطها في عام 2018، وأشارت إلى بوادر على تحسن السوق العالمية مبينة أن اتفاق خفض الإنتاج الذي أبرمته مع دول غير أعضاء بالمنظمة يساعد على تقليص تخمة المعروض التي ضغطت على الأسعار.
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