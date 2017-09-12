«تبريد»: انتخاب 4 أعضاء جُدد في مجلس الإدارة

أبوظبي(الاتحاد)
أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع.) «تبريد» أمس، عن انتخاب 4 أعضاء جُدد لمجلس إدارة الشركة.
وانتخب أعضاء مجلس الإدارة الأربعة الجُدد مُساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في تاريخ 11 سبتمبر 2017، لملء مناصب مجلس الإدارة الشاغرة منذ 10 أغسطس 2017.
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ويُعد أعضاء مجلس الإدارة الأربعة الجُدد، من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة «إنجي» وهُم السادة: باولو ألميرانت - نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «إنجي»، وسباستيان أربولا - الرئيس التنفيذي لشركة «إنجي» في الشرق الأوسط، وجنوب ووسط آسيا وتُركيا، وفريدريك دوفرينوي - نائب المُدير التنفيذي للعلاقات التجارية مع كبار العملاء، وفريدريك كلو - رئيس عمليات الاستحواذ والاستثمارات والاستشارات المالية.
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يذكر أن «تبريد» هي الشريك المفضل للمؤسسات في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تقدم حلول تبريد مناطق صديقة للبيئة تمتاز بالكفاءة العالية من حيث استهلاك الطاقة.