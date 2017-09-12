«تبريد»: انتخاب 4 أعضاء جُدد في مجلس الإدارة

أبوظبي(الاتحاد)

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع.) «تبريد» أمس، عن انتخاب 4 أعضاء جُدد لمجلس إدارة الشركة.

وانتخب أعضاء مجلس الإدارة الأربعة الجُدد مُساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في تاريخ 11 سبتمبر 2017، لملء مناصب مجلس الإدارة الشاغرة منذ 10 أغسطس 2017.

وجاء اجتماع الجمعية العمومية الذي ترأسه خالد عبدالله القبيسي، رئيس مجلس الإدارة، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة ومُساهميها بعد نجاح استكمال الإجراءات الخاصة باستثمار شركة «إنجي» العالمية للطاقة لشراء 40% من أسهم شركة تبريد.

ويُعد أعضاء مجلس الإدارة الأربعة الجُدد، من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة «إنجي» وهُم السادة: باولو ألميرانت - نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «إنجي»، وسباستيان أربولا - الرئيس التنفيذي لشركة «إنجي» في الشرق الأوسط، وجنوب ووسط آسيا وتُركيا، وفريدريك دوفرينوي - نائب المُدير التنفيذي للعلاقات التجارية مع كبار العملاء، وفريدريك كلو - رئيس عمليات الاستحواذ والاستثمارات والاستشارات المالية.

وقال خالد عبدالله القبيسي، رئيس مجلس الإدارة في شركة «تبريد»: «يسرنا أن نُرحب بأعضاء مجلس الإدارة الأربعة الجُدد، وهم من كبار المسؤولين التنفيذيين الذين يتمتعون بخبرات واسعة ومتنوعة في الأسواق الناشئة والمستقرة، الأمر الذي سيشكل إضافة كبيرة لمجلس الإدارة ويقدم الدعم لشركة«تبريد» في مسيرتها نحو تحقيق رؤيتها الطموحة».

يذكر أن «تبريد» هي الشريك المفضل للمؤسسات في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تقدم حلول تبريد مناطق صديقة للبيئة تمتاز بالكفاءة العالية من حيث استهلاك الطاقة.