مؤشرات الأسواق تتماسك بدعم من الأسهم «القيادية»

حاتم فاروق (أبوظبي)
تماسكت مؤشرات الأسواق المالية المحلية بنهاية جلسة تعاملات أمس، بدعم من تعاملات المستثمرين على الأسهم القيادية المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، فيما شهدت الأسهم الصغيرة عمليات جني أرباح ومضاربات، ساهمت في الضغط على مؤشر سوق دبي المالي، بينما نجح مؤشر سوق أبوظبي في الإغلاق بالمنطقة الخضراء مدعوماً من تعاملات إيجابية طالت أسهم البنوك.
وسجلت الأسواق المالية المحلية بنهاية جلسة تعاملات أمس إجمالي قيمة تداولات بلغت 516 مليون درهم، بعدما تعامل المستثمرون على أكثر من 380 مليون سهم، من خلال تنفيذ نحو 4773 صفقة.
|
وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد خمس جلسات متتالية من الهبوط، وذلك بفضل صعود بعض الأسهم القيادية، خاصة البنوك، والتي جاء في صدارتها أسهم «أبوظبي الأول» المرتفع بنسبة 1.9%، و«أبوظبي التجاري» بنسبة 1.4%، و«أبوظبي الإسلامي» بنسبة صعود بلغت 0.3%.
|