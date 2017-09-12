مؤشرات الأسواق تتماسك بدعم من الأسهم «القيادية»

حاتم فاروق (أبوظبي)

تماسكت مؤشرات الأسواق المالية المحلية بنهاية جلسة تعاملات أمس، بدعم من تعاملات المستثمرين على الأسهم القيادية المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، فيما شهدت الأسهم الصغيرة عمليات جني أرباح ومضاربات، ساهمت في الضغط على مؤشر سوق دبي المالي، بينما نجح مؤشر سوق أبوظبي في الإغلاق بالمنطقة الخضراء مدعوماً من تعاملات إيجابية طالت أسهم البنوك.

وسجلت الأسواق المالية المحلية بنهاية جلسة تعاملات أمس إجمالي قيمة تداولات بلغت 516 مليون درهم، بعدما تعامل المستثمرون على أكثر من 380 مليون سهم، من خلال تنفيذ نحو 4773 صفقة.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات الجلسة على ارتفاع بلغت نسبته 0.71% ليغلق عند مستوى 4470 نقطة، بعدما تعامل المستثمرون على نحو 144 مليون سهم، بقيمة تداولات بلغت 230 مليون درهم، عبر إبرام 1731 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 25 شركة مدرجة، ارتفع منها 8 أسهم، فيما تراجعت أسعار 6 أسهم، وظلت أسعار 11 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد خمس جلسات متتالية من الهبوط، وذلك بفضل صعود بعض الأسهم القيادية، خاصة البنوك، والتي جاء في صدارتها أسهم «أبوظبي الأول» المرتفع بنسبة 1.9%، و«أبوظبي التجاري» بنسبة 1.4%، و«أبوظبي الإسلامي» بنسبة صعود بلغت 0.3%.