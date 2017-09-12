«غرفة الشارقة» تستعرض خطة عمل «جائزة التميّز الاقتصادي»

الشارقة (الاتحاد)
استعرض مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميّز الاقتصادي (الشارقة س) إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مجريات خطة عمل الجائزة خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري في إطار التحضيرات القائمة لتنظيم دورتها الثانية لتكريم الفائزين لسنة 2017.
واطلع المجلس خلال الاجتماع الذي عقد أمس، برئاسة عبدالله سلطان العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس الأمناء، وحضور أعضاء مجلس الأمناء، وخالد بن بطي الهاجري مدير عام الغرفة، وندى الهاجري منسق عام الجائزة، على نتائج الجولة التعريفية التي نظمتها الغرفة مؤخراً على عدد من دول مجلس التعاون الخليجي ضمن المرحلة الترويجية لفئة «أفضل عشر منشآت خليجية» التي أطلقتها الغرفة خلال حفل تكريم الفائزين بالجائزة لسنة 2016 الذي أقيم في يناير الماضي.
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ومن المقرر أن تختتم غرفة الشارقة فعاليات جولتها الخليجية يوم الأحد المقبل بزيارة مجلس الغرف السعودية في الرياض، لدعوة شركات القطاع الخاص الكبرى والأفراد في المملكة للمشاركة في الجائزة التي تهدف إلى التحفيز على الإبداع في مختلف القطاعات الاقتصادية، في إطار حرص الغرفة على المساهمة في تنمية وتطوير الدور الاقتصادي لمؤسسات القطاع الخاص ومجتمعات الأعمال الخليجية، لتكون قاطرة التنمية في اقتصادات دول المجلس والأداة الفاعلة نحو تكاملها ووحدتها.
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وقدّمت ندى الهاجري منسق عام الجائزة خلال الاجتماع تقريراً شاملاً عن أعمال الجائزة خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري، ومن بينها الجولة التعريفية للجائزة في دول الخليج.