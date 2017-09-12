«لجنة التنمية الاقتصادية» في عجمان تستعرض تطوير المشاريع الصغيرة

علي الهنوري (عجمان)

بحثت اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية في عجمان، آلية التمويل الجماعي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، والتي يعمل عليها المصرف المركزي لإعداد لائحة لـ «التمويل الجماعي» «كراود فندينج»، وهي اللائحة التي تعتبر نافذة جديدة لتقديم التمويل اللازم وتعزيز وتنمية «المشاريع المتناهية الصغر»، بالتعاون مع منصة «بيهايف» للتمويل الجماعي.

وترأس المهندس عبدالله المويجعي رئيس اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية في عجمان، أعمال الجلسة التاسعة للعام 2017 للجنة التابعة للمجلس التنفيذي في الإمارة، بحضور أعضاء اللجنة، محمود خليل الهاشمي، علي عيسى النعيمي، يافع عيد الفرج، صالح الجزيري، سالم أحمد السويدي، مروان المهيري، إضافة إلى مقرر اللجنة خولة الياسي ود.عبدالله الحسن المستشار الاقتصادي بدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان.

وعرض شهاب الزعابي من دائرة الرقابة على البنوك في المصرف المركزي (آلية التمويل الجماعي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة)، مشيرا إلى أن المصرف المركزي يعمل على إعداد لائحة لـ «التمويل الجماعي» «كراود فندينج»، والتي تعتبر نافذة جديدة لتقديم التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز وتنمية «المشاريع المتناهية الصغر»، بالتعاون مع منصة «بيهايف» للتمويل الجماعي، وذلك بهدف إتاحة مجموعة من الفرص الاستثمارية من خلال مجموعة مختارة من المشاريع الصغيرة المبتكرة.

من جانبه، استعرض الدكتور عبدالله الحسن المستشار الاقتصادي في دائرة التنمية الاقتصادية آخر ما تم إنجازه بشأن سياسة تحديث القطاعات الاقتصادية الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في الإمارة لتنمية مستدامة وتنويع الموارد الاقتصادية.

وتناول المستشار بشيء من التفصيل تحليلاً لنسب النمو في القطاعات الاقتصادية في إمارة عجمان، وفقاً للمنهجية العلمية مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي يؤمل منها أن تحقق التنمية المستدامة، بما يواكب رؤية عجمان 2021 وتطلعات القيادة الرشيدة.

وشهدت أعمال الجلسة التاسعة للعام 2017 سياسة الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، حيث تم استعراض ملخص مسودة دليل الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، والذي يعزز من مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار، ورفع كفاءة وفاعلية الحوكمة وإدارة المخاطر، ما يساهم في تنويع آليات تطوير مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، والارتقاء بجودة الخدمات.

كما تناولت المسودة نظرة حول أهم الممارسات العالمية للشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، فضلاً عن الإطار القانوني لعقود الشراكات، ومعايير للمشاريع التي تكون محلاً للشراكة، وكيفية اختيار الشريك المناسب، ودورة الشراكة نفسها، وانتهاءً بإجراءات الطرح والترسية لمشاريع الشراكة.

وفي ختام أعمال الجلسة، وجه عبدالله المويجعي الشكر لأعضاء اللجنة، مؤكداً أن نتائج الجلسات السابقة أفرزت العديد من التوصيات والمقترحات التي تلقى اهتماماً خاصاً من القيادة الرشيدة والأمانة العامة للمجلس التنفيذي للإمارة.