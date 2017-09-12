اقتصادية أبوظبي تقيم منصة تواصل في «العين التجاري»

العين (الاتحاد)

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ممثلة بمركز أبوظبي للأعمال منصة لها في مركز العين التجاري في إطار حملتها التعريفية في عدد من المراكز التجارية في إمارة أبوظبي بهدف التقاء مديري ومسؤولي المركز بالجمهور من المستهلكين والمهتمين بقطاع الأعمال لتقديم شرح عن أهم الخدمات الإلكترونية والرقمية والمبادرات والمشاريع التي تنفذها لتعزيز بيئة الأعمال في الإمارة .

وأكد محمد علي المرر مدير إدارة التراخيص التجارية في مركز أبوظبي للأعمال في تصريح لوسائل الإعلام خلال مشاركته في منصة الدائرة في مركز العين التجاري ، حرص الدائرة على تعزيز التواصل مع الجمهور وتعريفهم بشكل مباشر بما تقوم به الدائرة من مبادرات ومشاريع من شأنها أن تسهم في فتح مجالات أوسع من الأنشطة الاقتصادية والتعريف بحقوقهم وواجباتهم كمستهلكين.

وأشار إلى أن منصة الدائرة التي تجوب المراكز التجارية في أبوظبي، واستهلتها في مركز أبوظبي التجاري وياس مول، وتستمر في مركز العين التجاري، توفر للجمهور معلومات عن أهم الخدمات التي يقدمها تطبيق ADBC والموقع الإلكتروني للدائرة إضافة إلى مبادرة تاجر أبوظبي والخدمة الذهبية والتعريف بحقوق وواجبات المستهلكين ضمن حملة« اعرف حقوقك كمستهلك».

وأوضح المرر أن القائمين على منصة الدائرة يستقبلون الزوار والجمهور للتعريف بباقة الخدمات الإلكترونية التي يقدمها مركز أبوظبي للأعمال ضمن التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني، والتي حققت تحولا رقميا لكافة الخدمات بنسبة 100% مما سهل على المتعامل إنجاز معاملاته من أي مكان دون الحاجة إلى مراجعة مركز خدمة المتعاملين.