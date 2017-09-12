«طيران الإمارات» تطلق إلى سيدني خدمة يومية رابعة

دبي (الاتحاد)
تعتزم طيران الإمارات إطلاق خدمة يومية رابعة بين دبي وسيدني، وذلك اعتباراً من 25 مارس 2018.
وتسير الناقلة حالياً ثلاث رحلات يومياً إلى المدينة الأسترالية باستخدام طائرات الإيرباص &rlmA380، وسوف تعمل الرحلة الجديدة بطائرات من نفس الطراز، ما يرفع السعة المقعدية بين سيدني ودبي، مقر الناقلة الرئيس، بمقدار 6846 مقعداً أسبوعياً في الاتجاهين، ويزيد السعة المتاحة إلى الوجهات الأسترالية الخمس بنسبة 7.3%.
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وسيسهم توقيت إقلاع الرحلة من سيدني في فترة ما بعد الظهر في وصول المسافرين إلى معظم المدن الأوروبية صباح اليوم التالي، كما سيوفر خياراً للركاب لمغادرة لندن والمدن الأوروبية في الصباح، والوصول إلى سيدني بعد ظهر اليوم التالي مع توقف قصير في دبي.
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وكانت طيران الإمارات أعلنت مؤخراً عن خطط لتعزيز خدماتها إلى أستراليا، حيث تعتزم تسيير رحلة يومية ثالثة إلى مدينة بريسبين، اعتباراً من 1 ديسمبر (كانون الأول) 2017، بطائرات البوينج 777-200LR، وتحويل رحلتها اليومية الثالثة إلى ملبورن، التي تعمل حالياً بطائرات البوينج 777-200LR للعمل بطائرات الإيرباص A380 العملاقة اعتباراً من 25 مارس 2018، لتتم جميع رحلاتها إلى هذه المدينة بطائرات من هذا الطراز.