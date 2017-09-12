برنامج «خبير دبي» ينطلق بـ 12 لغة في 40 دولة

دبي(الاتحاد)
أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة) إطلاق البرنامج التعليمي والتدريبي المبتكر «خبير دبي بـ 12 لغة في 40 دولة؛ بهدف توسيع قاعدة المستخدمين من شتّى أنحاء العالم.
وكانت «كلية دبي للسياحة» التابعة لـ «دبي للسياحة»، قد طوّرت برنامج «خبير دبي»، الذي تتضمن واجهته عناصر تفاعلية، تشمل معلومات عن معالم دبي السياحية بأسلوب سهل وممتع، يهدف إلى تمكين وكلاء السياحة والسفر من الترويج للإمارة كوجهة مفضّلة لقضاء العطلات لعملائهم من شتّى أنحاء العالم، وتعزيز قدرتهم على طرح برامج عطلات لجذب المزيد من الزوّار.
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وذكر أكثر من 80% من وكلاء السفر الذين شاركوا في معرض سوق السفر العربي 2017 واختبروا برنامج «خبير دبي»، أنهم سيوصون به للآخرين. كما أعرب 72% منهم عن المزايا الكثيرة التي يوفّرها، وأنهم تعرّفوا إلى أشياء جديدة عن دبي من خلاله.
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