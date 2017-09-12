برنامج «خبير دبي» ينطلق بـ 12 لغة في 40 دولة

دبي(الاتحاد)

أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة) إطلاق البرنامج التعليمي والتدريبي المبتكر «خبير دبي بـ 12 لغة في 40 دولة؛ بهدف توسيع قاعدة المستخدمين من شتّى أنحاء العالم.

وكانت «كلية دبي للسياحة» التابعة لـ «دبي للسياحة»، قد طوّرت برنامج «خبير دبي»، الذي تتضمن واجهته عناصر تفاعلية، تشمل معلومات عن معالم دبي السياحية بأسلوب سهل وممتع، يهدف إلى تمكين وكلاء السياحة والسفر من الترويج للإمارة كوجهة مفضّلة لقضاء العطلات لعملائهم من شتّى أنحاء العالم، وتعزيز قدرتهم على طرح برامج عطلات لجذب المزيد من الزوّار.

وكان البرنامج التدريبي «خبير دبي» قد أطلق باللغة الإنجليزية مبدئياً، وحظي بإقبال واسع النطاق من ممثّلي وكلاء السياحة والسفر ممّن شاركوا في معرض سوق السفر العربي الذي استضافته دبي في شهر أبريل الماضي، وبناءً على هذا التجاوب، قرّرت «دبي للسياحة» طرحه في 40 دولة بـ 11 لغة إضافية إلى جانب الإنجليزية هي: الفرنسية، والماندرين، والروسية، والألمانية، والإيطالية، والبهاسا، والكورية، واليابانية، والبولندية، والتشيكية، والإسبانية.

وذكر أكثر من 80% من وكلاء السفر الذين شاركوا في معرض سوق السفر العربي 2017 واختبروا برنامج «خبير دبي»، أنهم سيوصون به للآخرين. كما أعرب 72% منهم عن المزايا الكثيرة التي يوفّرها، وأنهم تعرّفوا إلى أشياء جديدة عن دبي من خلاله.