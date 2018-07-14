"الأخبار الكاذبة" تواصل حصد مزيد من الضحايا في الهند

رويترز

تواصل الأخبار الكاذبة حصد المزيد من الضحايا الأبرياء في الهند جراء انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

الشابان المثقفان نيلوتبال داس (29 عاما) الموسيقي البارع، وصديقه رجل الأعمال ابيجيت ناث (30 عاما) هما آخر ضحايا الأخبار الكاذبة التي تنتشر بين الناس كالنار في الهشيم بسبب سهولة تداول الشائعات على موقع "فيسبوك" وتطبيق "واتساب".

يُظهر تسجيل، التقط بواسطة هاتف محمول، الشابين، وهما من غواهاتي عاصمة ولاية آسام في شمال شرق الهند، مضرجين بالدماء يتوسلان الإبقاء على حياتيهما قبل أن يُقتلا على أيدي حشد غاضب.

الشابان ضربا حتى الموت على يد قرويين غاضبين انهالوا عليهما بالعصي والسواطير والحجارة، بعد أن كانا عائدين بعد قضاء يوم في الريف، بالقرب من منطقة شلالات تعد وجهة سياحية.

وأدى انتشار إشاعات حول خاطفين على "فيسبوك" و"واتساب" إلى إعدام نحو 20 شخصا خارج القانون في الشهرين الأخيرين في الهند، بحسب حصيلة تقارير نشرتها وسائل الإعلام المحلية.