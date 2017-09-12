سيف المدفع: الدولة تضطلع بدور قيـادي في صـناعة المعـارض

ماجد الحاج (الشارقة)

أشاد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز اكسبو الشارقة رئيس الاتحاد الدولي لصناعة المعارض، بدعم القائمين على صناعة المعارض في الدولة باعتبارها من أبرز الدول التي تقود هذه الصناعة في منطقة الشرق الأوسط، مستفيدة من التزامها منهجية التطوير المستمر لنظم العمل وحداثة البنية التحتية وتكامل الخدمات الحكومية، في إطار استراتيجية رامية لتعزيز مسيرة التنويع والانفتاح الاقتصادي والتنمية المستدامة، وسعيها الدؤوب لتحقيق النهضة الشاملة على الصعد الأخرى كافة، لتغدو دولة الإمارات الأمثل للشركات وللمستثمرين ورجال الأعمال من مختلف دول العالم.

وحسب بيانات حديثة صادرة عن الاتحاد العالمي للمعارض، تشارك 4.4 مليون شركة في 31 ألف معرض يقام سنوياً حول العالم، وتجتذب 260 مليون زائر، ويقدر إجمالي ما ينفقه الزوار والعارضون فيها بنحو 109 مليارات دولار أميركي لما يتيحه هذا القطاع الحيوي من إمكانات وفرص من شأنها أن تعزز نمو الدول وتسهم في تنشيط اقتصاداتها.

وأكد سيف المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز اكسبو الشارقة رئيس الاتحاد الدولي لصناعة المعارض التقدم بشكل كبير ولافت في صناعة المعارض العالمية باعتبارها نقطة ارتكاز للأنشطة التجارية الاستثمارية، مشيراً إلى أن إمارات الدولة المختلفة انطلاقا من العاصمة أبوظبي ودبي والشارقة استحوذت على تنظيم معارض مميزة أصبحت تشكل نقطة التقاء سنوياً للمهتمين من مستثمرين وتجار ومستهلكين.

وأكد حرص الدولة على مواصلة الاستثمار في قطاع المعارض انطلاقاً من القناعة الراسخة بأهمية هذه الصناعة وتأثيرها المباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، ودورها في تنشيط الحركة السياحية، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز إسهامات قطاع الأعمال الخاص في الناتجين الوطني والمحلي، وكذلك التعريف بمنجزات الدولة في شتى ميادين التنمية والحياة بشكل عام، وهو ما يحثنا على المضي قدما لتعزيز مكانة اكسبو الشارقة، وتعزيز تنافسيته كوجهة مفضلة لصناعة المعارض والمؤتمرات في المنطقة، ومركزا رائدا على خريطة مراكز المعارض المميزة في العالم.

وأشار المدفع لأهمية هذه الصناعة وتأثيرها الإيجابي في مختلف مجالات الحياة، والتي تشمل فرص العمل ومزاولة الأعمال والابتكار والاستثمار والثقافة وغيرها.منوها أن قطاع المعارض يعود بمنافع اجتماعية واقتصادية جمة على كل دولة ومنطقة، خاصة في الدول التي تتطلع إلى بناء اقتصادات المستقبل وما بعد النفط، إذ تعزز هذه الصناعة الإنتاجية وتثري الاقتصاد وتسهم في تنمية البنية التحتية وتوفير فرص عمل جديدة في إطار العمل المشترك على تعزيز الوعي بالقيمة الهائلة لهذه الصناعة.

ونوه المدفع إلى أن اكسبو الشارقة ومراكز المعارض في المنطقة عملت أسوة بالمنظمات الـ720 الأعضاء في الاتحاد العالمي للمعارض، والتي تنتمي إلى 84 دولة، على تدعيم الأنشطة الخاصة بالارتقاء علي صناعة المعارض.

وقال: إن اليوم العالمي للمعارض 2017 الذي نظم الشهر الماضي منح القيمين على هذا القطاع في المنطقة فرصة تسليط الضوء على الأهمية المتنامية لصناعة المعارض والاجتماعات في الشرق الأوسط وأفريقيا والفعاليات الضخمة المقبلة وفي مقدمتها اكسبو دبي 2020، مجددا تأكيده السعي لتعزيز دور «أوفي» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية والحرص على تمتين العلاقة بين الاتحادين الدولي والعربي، وتوفير مرجعية معرفية ومعلوماتية حول هذه الصناعة، وصولا إلى الإسهام في تطوير هذا القطاع على مستوى المنطقة.

وكانت الجمعية العالمية للمعارض قد اختارت العام الماضي الرئيس التنفيذي لمركز اكسبو الشارقة رئيسا للجمعية العالمية للمعارض في منطقة الخليج، وهو ما شكل إنجازا أضيف إلى إنجازات دولة الإمارات في قطاع المعارض، وتعد الجمعية الأكبر في هذا القطاع في العالم، وقد جاء هذا الاختيار تقديرا للدولة ودورها في دعم صناعة المعارض في المنطقة والعالم، كما جاء بعد أشهر من انتخاب المدفع نفسه نائبا أول لرئيس مجلس الإدارة الاتحاد العالمي للمعارض لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.