الإمارات تستعرض في الصين فرص التعاون مع منظمة السياحة العالمية

شنغدو (الاتحاد)

شاركت دولة الإمارات في اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية، عبر وفد ترأسه محمد خميس بن حارب المهيري وكيل وزارة ومستشار وزير الاقتصاد للشؤون السياحية ، وذلك في مدينة تشنغدو الصينية، خلال الفترة من 11 حتى 16 سبتمبر الجاري.

وتعد اجتماعات الجمعية العمومية من أهم الفعاليات التي تنظمها منظمة السياحة العالمية، والتي تتضمن السياسات العامة، وانتخاب رؤساء وأعضاء كافة الكيانات واللجان الفرعية والرئيسة للمنظمة ومناقشة كل القضايا الخاصة بقطاع السياحة حول العالم. وتقوم المنظمة بعقد اجتماع الجمعية العمومية كل عامين، وتشمل اجتماعات اللجان الرئيسة والفرعية والمتخصصة والاجتماعات الرئيسة للجمعية العمومية، ويشارك فيها وزراء السياحة ووكلاء الوزارة المسؤولين عن قطاعات السياحة في الدول الأعضاء فيها.

وأكد محمد خميس المهيري حرص الدولة على التواجد والمشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية إحدى منظمات الأمم المتحدة، والتي تعد من الشركاء الرئيسيين للقطاع السياحي في الدولة، من خلال التعاون والتنسيق المستمر والاستفادة من خبراتها في مجالات الدعم الفني والإحصاءات السياحية والتدريب السياحي والتخطيط الاستراتيجي المستدام لقطاع السياحة.

وتابع المهيري أن من المقرر عقد اجتماعات ثنائية بين وفد الدولة ومسؤولي منظمة السياحة العالمية لمناقشة المستجدات حول المشاريع المستقبلية التي تقوم عليها الدولة لدعم القطاع السياحة، ومن أبرزها مشروع إنشاء الحسابات الفرعية للسياحة وتطوير مفهوم مبادرة الإمارات للضيافة وبرامج إعداد القادة والاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية.