«المركزي»: قيمة الشيكات المرتجعة تنخفض 16%

يوسف البستنجي (أبوظبي)

انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة التي تمت مقاصتها من خلال نظام مقاصة الشيكات في الإمارات بنسبة 16% خلال شهر أغسطس 2017 تعادل تراجعا بقيمة 1 مليار درهم، لتبلغ 5.168 مليار درهم مقارنة مع 6.168 مليار درهم في شهر يوليو 2017، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.

وانخفض عدد الشيكات المرتجعة بنحو 15 ألف شيك، تعادل تراجعا بنسبة 13% ليستقر عند مستوى 100 ألف شيك في شهر أغسطس 2017 مقارنة مع 115 ألف شيك في شهر يوليو الذي سبقه.

وتشير هذه البيانات إلى تحسن ملموس في مستويات السيولة المتوافرة لعملاء البنوك، ولدى الشركات والأفراد في الدولة، وارتفاع في مستويات الملاءة المالية وزيادة القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية، الأمر الذي يسهم بقوة في دعم وانتعاش دورة العمل الاقتصادي في السوق المحلية، ويقلص نسبة التعثر لدى عملاء البنوك وبذلك يخفض المخاطر، ويسهم في خفض تكلفة التمويل المصرفي.

ووفقا للبيانات، فقد انخفضت حصة الشيكات المرتجعة إلى 4.2% من إجمالي قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها خلال أغسطس 2017 مقارنة مع 4.7% في يوليو 2017، كما تراجعت أيضا حصتها من حيث العدد إلى 4.2% الشهر الماضي مقارنة مع 4.3% في شهر يوليو الذي سبقه.

وتظهر البيانات أن التحسن الكبير الذي سجلته مقاصة الشيكات في أغسطس 2017 جاء أدنى من متوسط قيمة الشيكات المرتجعة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2017 إذ بلغت حصتها نحو 4.5% من إجمالي قيمة الشيكات التي دخلت إلى نظام المقاصة منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي.

ووفقا لبيانات المصرف المركزي فقد بلغت القيمة الإجمالية للشيكات التي دخلت نظام المقاصة في شهر أغسطس الماضي 121.8 مليار درهم، وبلغ عددها الإجمالي 2.38 مليون شيك.

ومنذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس 2017، سجل نظام المقاصة في الدولة مقاصة 20.2 مليون شيك بقيمة إجمالية بلغت 1.008 تريليون درهم، فيما بلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال الأشهر الثمانية 45.2 مليار درهم وعددها 857 ألف شيك تقريبا.